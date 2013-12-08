صادرات 1.5 میلیون تنی کالا از گمرکات آذربایجان غربی/ کشف 6 کیلو تریاک

به گزارش خبرنگار مهر، میر هاشم سید احمدی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به افزایش 16 درصدی ارزش دلاری کالاهای صادراتی آذربایجان غربی از ابتدای سالجاری تا کنون نسبت به مدت مشابه سال قبل، افزود:‌ ارزش دلاری کالاهای صادر شده از آذربایجان غربی 455 میلیون دلار برآورد شده است.

وی با اعلام اینکه امسال وزن کالاهای صادر شده از گمرکات آذربایجان غربی نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته 49 درصد افزایش دارد، ادامه داد:‌ کالاهای صادراتی استان امسال شامل سیمان، مواد پلاستیکی، قطعات یدکی، میوه و آبمیوه بوده که بیشتر به کشورهای عراق و جمهوری آذربایجان صادر شد.

ناظر گمرکات آذربایجان غربی با بیان اینکه 9 گمرک و شش بازارچه مرزی مشترک هم اکنون در استان فعال است، اظهار داشت:‌ همچنین 6 کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک در جریان بازرسی از یک دستگاه خودروسواری در گمرک رازی طی روزهای اخیر کشف و ضبط شد.

سید احمدی با بیان اینکه این مقدار مواد مخدر در قسمت باک خودرو به صورت ماهرانه ای جاسازی شده که همکاران گمرک رازی در حین کنترل و ارزیابی خودرو توسط تیم سگ موادیاب موفق به کشف آن شدند، اضافه کرد: مواد مکشوفه پس از تنظیم صورت جلسه با هماهنگی به عمل آمده تحویل پلیس مواد مخدر خوی شد.