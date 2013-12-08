شبکه اجتماعی فعالان صنعت راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، این شبکه اجتماعی که با رویکرد تجارت الکترونیک بر روی شبکه شباب به عنوان یکی از شبکه های زیرمجموعه ملی اطلاعات همزمان با برگزاری نوزدهمین نمایشگاه الکامپ عرضه عمومی شد.

بهبود و تسهیل تجارت از طریق ابزار فناوری اطلاعات و نیز ایجاد شبکه زیرساختی برای کسب و کار مشتریان در فضای مجازی و در نهایت خلق روابط و تعاملات تجاری از جمله اهداف راه اندازی این شبکه اجتماعی عنوان شده است. نسل جدید شبکه های اجتماعی که بر خلاف شبکه های دیگر در حوزه تعاملات فردی فعالیت نداشته و روابط تجاری و تعاملات تجاری را گسترش می دهد باید BIZBIZNET راه اندازی شده و این امکان را برای مشترکان تلفن همراه فراهم کرده که با سیستم عامل اندروید بتوانند از این شبکه استفاده کنند. همچنین نسخه ios این شبکه اجتماعی نیز در حال طراحی است. این شبکه اجتماعی کاملا رایگان بوده و میان کسب و کار و مشتریان از طریق اتصال با یک موضوع مشترک که می تواند کالا یا خدمات باشد ارتباط برقرار می کند.

به گزارش مهر شبکه شباب، شبکه بزرگ ارتباطی صنعت کشور است که بر بستر شبکه ملی اطلاعات راه اندازی شده و فعالان کسب و کار را به یکدیگر مرتبط می کند.