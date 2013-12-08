مجلس با سلب فوریت بررسی طرح تشکیل سازمان مدیریت مخالفت کرد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی طرح یک فوریتی تشکیل سازمان مدیریت، برنامه ریزی و بهره وری، در پی اعلام درخواست دولت برای سلب فوریت طرح غلامعلی جعفر زاده پیشنهاد سلب فوریت این طرح و ارجاع آن به کمیسیون برای رسیدگی بیشتر را مطرح کرد.

وی گفت: امروز بحث سازمان مدیریت و برنامه ریزی در مجلس مطرح است، این سازمان متشکل از سازمان برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور است.

وی با اشاره به سوابق تغییراتی این سازمان در قبل و بعد از انقلاب افزود: با توجه به سوابق تاریخی موجود و ناراحتی های به وجود آمده از این سازمان و نیز ناراحتی های به وجود آمده از این سازمان و اقدام رئیس جمهور سابق در خصوص منحل کردن این سازمان با توجه به دلایل خاصی که برای خود قائل بود باید گفت که یکی از اشکالات بزرگ این سازمان پیچیدگی و بزرگ بودن آن است، آنچه که ما از این مجموعه انتظار داریم این است که برنامه و بودجه در یک جای مستقلی تشکیل شده و بعد برای بودجه برنامه ریزی تهیه، تدوین و تصویب شود.

این نماینده مجلس ادامه داد: وجود یک سازمان اداری استخدامی در کنار این سازمان، سازمان برنامه ریزی را فشل می کند یعنی سازمانی که باید کارهای اساسی این کشور را انجام دهد به سمت و سویی پیش خواهد رفت که فقط درباره یک شغل سازمانی وقت گذاشته و کارشناسی کند.

جعفرزاده خاطر نشان کرد: در استانها و شهرستان ها سازمان مدیریت و برنامه ریزی وقت دچار برنامه های روزمرگی و مسائلی که هیچ وقت تمامی دارد شده بود و نتیجه ای جز دست و پاگیری این سازمان نداشت.

وی گفت: نمایندگان درخواست لغو فوریت این طرح را داده تا اجازه دهند طرح مورد نظر در کمیسیون مورد بررسی قرار گرفته و سمت و سوی آن به سمت دو معاونت حرکت کند تا از این طریق مغزهای متفکر موجود در سازمان برنامه و بودجه موضوعات کلان کشور را مورد بحث قرار دهند تا به طور مرتب دولت و ماموریت های در حال انجام را کنترل کنند.

جعفرزاده افزود: با این اقدام از ایجاد یک سازمان فربه و ناپخته جلوگیری خواهیم کرد، چیزی که دولت قبل برای ابطال آن تلاش داشت همین بود که تصور می کرد حذف صورت مسئله مشکل را حل می کند اما آنچه مورد نظر دوستان ماست این است که این مسئله در دو معاونت یا سازمان تشکیل و با دو ماموریت مجزا انجام وظیفه کنند.

در ادامه بررسی این پیشنهاد موسی الرضا ثروتی نماینده مردم بجنورد در مخالفت با این پیشنهاد گفت: این طرح با 229 نماینده امضا شد، رئیس جمهور هم در نطق های انتخاباتی خود بر تشکیل سازمان مدیریت تاکید داشت و آن را یکی از رئوس کارهای خود اعلام می کرد.

وی با اشاره به اینکه این مسئله در کمیسیون های اجتماعی، برنامه و بودجه و اقتصادی بحث شده است، افزود: بر اساس برنامه پنجم توسعه برای کوچک کردن دولت 5 وزارتخانه را کاهش دادیم حال چگونه است که در خود دولت می خواهند دو معاونت اداری و برنامه و بودجه تشکیل دهند در حالیکه هر دو جزو وظایف رئیس جمهور است.

این نماینده مجلس ادامه داد: اگر برای استخدام نیروها سازمان امور اداری برنامه ریزی می کند در نهایت برای تامین بودجه آن را به معاونت برنامه و بودجه ارسال می کند، این اتفاقی است که در استانها و شهرستان ها رخ می دهد؛ اگر این دو سازمان با هم باشد همپوشانی دارد یعنی هم ساختار، هم نیروی انسانی و هم تامین اعتبار در یک جا اتفاق می افتد.

وی با اشاره به اینکه نظرات دولت در تمام کمیسیون ها اعمال شده ادامه داد: در دولت هم رویه واحدی وجود ندارد، در خود دولت هم اختلاف نظر وجود دارد، در معاونت برنامه و بودجه اختلاف نظر وجود دارد. بخش مهمی از این معاونت معتقدند که این دو معاونت باید یکی شود تا چابک سازی دولت صورت گرفته و روند امور بهتر صورت گیرد.

ثروتی ادامه داد: بیش از 6 ماه است که بر روی این موضوع کار کارشناسی انجام شده است و از زمان استقرار دولت نیز این کار با همکاری دولت ادامه پیدا کرده است.

وی خاطر نشان کرد: ضروری است که سازمان امور اداری و استخدامی تشکیل و دو معاونت یکی شود.

به گزارش خبرنگار مهر، پیشنهاد سلب فوریت این طرح و ارجاع آن به کمیسیون برای رسیدگی بیشتر به رای نمایندگان گذاشته شد که با 94 رای موافق، 79 رای مخالف و 9 رای ممتنع از 205 نماینده حاضر در صحن علنی مجلس به تصویب نرسید. 23 نماینده حاضر در مجلس نیز در این رای گیری شرکت نکردند. سلب فوریت نیازمند رای بیش از نیمی از نمیندگان حاضر در مجلس بود .