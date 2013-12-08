ضریب نفوذ بیمه در بازار کم است

مرتضی علی حسینی مدیر عامل شرکت بیمه دی مازندران در حاشیه برگزاری دومین همایش سراسری مدیران و روسای شعب بیمه دی در مازندران به خبرنگار مهر گفت: بیمه دی بنا به فرموده مقام معظم رهبری که این سال را سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی نامیدند نیاز به یک حماسه دارد.

وی گفت: با وجود سنگ اندازیهای مختلفی که بر سر راه شکل گرفتن و سر پا شدن بیمه دی بود اما ما تمام این موانع را پشت سر گذاشتیم و اکنون به فعالیت خود ادامه می دهیم.

وی یکی از مشکلات شرکت را کشیده شدن به سمت تک محصولی شدن و سرویس دهی به کارکنان بازنشسته برشمرد.

علی حسینی گفت: ما باید بگذاریم بازار و مردم خودشان بیمه گذار را انتخاب کنند و با عناوبن مختلف، مورد خاصی را به آنها تحمیل نکنیم و مردم ما این نگرانی را نداشته باشند و ما متعهد هستیم اسناد را تا زمانی که در تعهد ما بوده بررسی کنیم و خسارت ذی نفعان را پرداخت کنیمُ.

وی با اشاره به اینکه بیمه دی یک شرکت جوان و نوپا است گفت: ما علاقه مندیم در بازار حضور داشته باشیم.

علی حسینی در خصوص پذیرش قراردادهای شرکت بیمه دی افزود: هر بیمه گذار و هر قراردادی که به ما مراجعه کند، ابتدا بررسی و سپس اگر سود آوری و نفعی برای شرکت داشته باشد و به نظر سهامداران و هیات مدیره شرکت برسد، تایید می کنیم.

مرتضی علی حسینی گفت: ما به دنبال هر قراردادی با هر قیمت نیستیم، زیرا هم اکنون یک قرارداد بزرگ بسته ایم و برای ما چارچوب درست و نیروی انسانی قوی مهم است.

مرتضی علی حسینی در خصوص تغییر مدیران وچهارچوب این شرکت افزود: ما در استراتژی هیئت مدیره شرکت از پرتفری نگری به ( ای پی اس ) نگری تغییر می کند یعنی فقط قراردادهای سود آور به تصویب می رسد.

مدیر عامل بیمه دی تاکید کرد: ما باید با فعالیت خود شرکت را به مردم بشناسانیم و با شفافیت و روحیه ای بشاش خدمات را ارائه می دهیم.

وی با اشاره به اینکه اولین استراتژی شرکت این است که قراردادهای کلان و زیان آور به قراردادهای خرد و سودآور مثل بیمه های عمر و سرمایه گذاری سوق داده شود.

علی حسینی در خصوص بیمه تامین اجتماعی و همکاری با این بیمه گفت: ما 25 درصد از پولی که بابت بیمه دریافت می کنیم نزد بیمه مرکزی می گذاریم و اگر نتوانیم به تعهد خودمون عمل کنیم دولت به عنوان حمایت کننده و تولیت نظام بدهی مردم را حمایت می کند.

وی اظهار داشت: نقش نظارتی بیمه مرکزی برای سایر بیمه ها مثل نقش بانک مرکزی برای سایر بانکها است.



وی افزود: اگر شرایط پیش آید و به تفاهم برسیم با تامین اجتماعی هم قرارداد می بندیم و اگر هم در همان چارچوب ما تفاهم نامه امضا نشد چندین قرارداد بزرگ دیگر داریم که اگر به تفاهم نرسیدیم این قراردادها هستند.

علی حسینی گفت: بیمه دی یک شرکت بورسی است که از طریق سیستم کدال به بورس اعلام و پس از تایید شرکت بورس در هفته های آینده اعلام خواهیم کرد که چه قراردادهایی در حال انعقاد و چه قراردادهایی کلید خواهد خورد و تمام اینها باید در چهارچوب قانون بیمه مرکزی تحقق یابد.