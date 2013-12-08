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۱۷ آذر ۱۳۹۲، ۱۳:۱۵

فرسايي وحيد:

بانوان شاغل در پاساژهای همدان از نظر پوشش ساماندهي مي شوند

بانوان شاغل در پاساژهای همدان از نظر پوشش ساماندهي مي شوند

همدان- خبرگزاري مهر: رئيس اتاق اصناف شهرستان همدان گفت: بانوان شاغل در پاساژها از نظر پوشش ساماندهي مي شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، حميد رضا فرسايي وحيد پيش از ظهر يك شنبه در جلسه ارتقا فرهنگي مراكز خريد شهر همدان اظهار داشت: اين جلسه با هدف رفع مشكلات اصناف و نت برداري و پيگيري مشكلات صنفي البسه فروشي و ساماندهي بانوان شاغل در مورد پوشش اسلامي بر گزار شده است.

وي با بيان اينكه كار فرهنگي زمان بر است، عنوان داشت: ساماندهي بانوان شاغل در مراكز خريد در چند مرحله انجام شده كه از آن جمله مي توان به توزيع مقنعه اسلامي و پوشش اسلامي در پاساژ ها و لباس فرم و يكسان بين فروشندگان اشاره كرد.

رئيس اتاق اصناف شهرستان همدان ادامه داد: يكي از اهداف اصلي اتاق اصناف تغيير فضاي فرهنگي و پوششي در مراكز خريد و اشاعه پوشش اسلامي در پاساژ ها بوده و يكي ديگر از كار ها تغیير پوشش در مانكن هاي پشت ويترين مغازه ها است.

فرسايي وحيد در ادامه به ايجاد تغيير فضاي فرهنگي در پاساژ ها اشاره كرد و ابراز داشت: ايجاد كتابخانه در فضاي پاساژها و ارائه كتاب به طور رايگان به فروشندگان و اصناف از جمله كار ها براي ترويج فرهنگ و پوشش اسلامي است.

وي با اشاره به اينكه در حال حاضر هزار واحد مغازه و مركز البسه فروشي در شهر همدان وجود دارد، افزود: اين مغازه ها و مراكز خريد ماهانه توسط بازرسان از لحاظ كم فروشي و گران فروشي و احتكار و غيره مورد بازرسي قرار مي گيرند.

رئيس اتاق اصناف شهرستان همدان به مشكلات فروشندگان و اصناف اشاره كرد و بيان داشت: يكي از دغدغه هاي اصلي اصناف افزايش روز به روز ماليات بوده كه فشار زيادي بر اصناف وارد كرده و با توجه به ركود بازار و وضعيت فروش افزايش ماليات فشار مضاعفي بر فروشندگان وارد كرده است.

تذكر لساني موجب افزايش فرهنگ پوشش  اسلامي در جامعه است

وي با بيان اينكه بازرسان بايد با زبان نرم و گفتار خوب با فروشندگان و اصناف برخورد كنند، بيان داشت: استفاده از زبان نرم و تذكر لساني در ارتقا فرهنگ پوشش در جامعه بسيار مهم بوده و تذكر لساني با زبان نرم در اثر گذاري بين فروشندگان مهم بوده است.

فرسايي وحيد عنوان داشت: هر كدام از افراد بايد پليس خود بوده و ناظر بر نحوه فروش خود باشد و براي رعايت حقوق خريداران هر جنسي بايد برچسب داشته باشد و حقوق خريداران نيز رعايت شود.

 

 

 

کد مطلب 2190987

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