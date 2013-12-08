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۱۷ آذر ۱۳۹۲، ۱۴:۱۵

اعتمادی تصریح کرد:

جشنواره ورزش‌ های بومی و محلی در رودسر برگزار می‌ شود

جشنواره ورزش‌ های بومی و محلی در رودسر برگزار می‌ شود

رودسر - خبرگزاری مهر: رئیس هیئت ورزش ‌های بومی محلی رودسر از برگزاری جشنواره ورزش‌ های بومی و محلی در هشت نقطه از این شهرستان خبر داد.

ناصر اعتمادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه احیای ورزش ‌های سنتی و بومی محلی باید همواره پایدار باشد، افزود: تلاش دست ‌اندرکاران این مجموعه بر این است که این رشته ورزشی در میان جوانان و نوجوانان به خوبی توسعه یابد و نهادینه شود.

وی اظهار داشت: هم‌ اکنون در پنج منطقه شهرستان رودسر شامل چابکسر، واجارگاه، کلاچای، رحیم آباد و بخش مرکزی همه‌ ساله به طور مداوم جشنواره ورزش‌های بومی محلی در قالب کشتی گیله مردی و غیره برگزار می‌ شود.

رئیس هیئت ورزش ‌های بومی محلی رودسر  ادامه داد: با هماهنگی‌ های انجام‌ گرفته با برخی از دهیاران منطقه این جشنواره از پنج منطقه به هشت منطقه افزایش خواهد یافت.

وی همچنین از برگزاری مسابقات ورزش‌ های بومی محلی در قالب کشتی گیله مردی در دی ماه سال جاری در بخش رحیم آباد رودسرخبر داد و افزود: در این مسابقات پهلوانانی از استان ‌های گیلان و مازندران حضور خواهند یافت.

کد مطلب 2190988

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