واگذاری 430 انشعاب آب در روستاهای شهرستان ایجرود

به گزارش خبرگزاری مهر، طاهر رسولی افزود: واگذاری 430 انشعاب آب در هشت ماهه امسال در روستاهای شهرستان ایجرود انجام شد.



وی اظهار داشت: با واگذاری 430 انشعاب آب در هشت ماهه امسال تعداد انشعابات واگذار شده این اداره تاکنون به 10 هزار و 391 فقره انشعاب رسیده است.



مسوول امور مشترکین امور آب و فاضلاب روستایی شهرستان ایجرود افزود: در این مدت زمان تعداد 38 فقره انشعاب غیرمجاز در مناطق مختلف روستایی این شهرستان شناسایی و توسط همکاران به انشعاب مجاز تبدیل و با متخلفان برخورد شده است.



رسولی با اشاره به اینکه کنتورهای تعویض شده در این امور بیشتر به صورت رایگان تعویض می‌شود گفت: در هشت ماهه امسال 368 فقره کنتور معیوب مشترکین روستایی شهرستان ایجرود در جهت شناخت میزان دقیق فروش و مدیریت مصرف مورد تعویض قرار گرفت.

سومين دوره جشنواره دانش آموزي نوجوان سالم در زنجان برگزار می شود

رئيس اداره مراقبت در برابر آسيب هاي اجتماعي اداره كل آموزش وپرورش استان زنجان گفت: با اعلام اين كه جشنواره نوجوان سالم با هدف ترويج شيوه هاي زندگي سالم و پيشگيري از رفتارهاي پرخطر برگزار مي شود افزود: دانش آموزان دوره متوسطه دوم مي توانند در سه محور پيشگيري از سوء مصرف مواد ، پيشگيري از استعمال دخانيات و پيشگيري از خشونت ، آثار خود را ارائه كنند.



همچنين دو رشته جديد نقاشي و روزنامه ديواري هم به سه رشته قبلي مقاله ، عكس و فيلم كوتاه اضافه شده و در مجموع جشنواره به 5 رشته توسعه یافته است .



غياثي افزود : در اين دوره ، والدين دانش آموزان و كاركنان مدارس نيز مي توانند در بخش مقاله نويسي، شركت نموده و آثار خود را ارائه كنند