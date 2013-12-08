به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل آقاجانلو افزود: تخلفات پس از بررسی‌های ماموران یگان حفاظت منابع‌طبیعی جهت رسیدگی و تصمیم‌گیری به مراجع قضایی ارایه می شود.

وی تصریح‌کرد: با پیگیری‌های کارشناسان حقوقی این اداره‌کل در مراجع قضایي، حكم رفع تصرف از اراضی ملی و قلع و قمع آثار تصرف صادر و پس از صدور اجرائیه، احکام صادره با حضور ماموران دادگستري، نيروي انتظامي و منابع‌طبيعي رفع تصرف به مرحله اجرا درآمده و مالکیت دولت نسبت به اراضی ملی تثبیت می‌یابد.



رئیس اداره حقوقی منابع‌طبیعی و آبخیزداری استان زنجان با بیان اینکه قوانین متعددی در حوزه منابع‌طبیعی با رویکردی پیشگیرانه جهت حفظ و حمایت از اراضی ملی به تصویب رسیده است اظهار داشت: مطابق با این قانون، تخلفات پیش‌بینی شده در حوزه منابع‌طبیعی تصرف و تخریب اراضی جنگلی و مرتعی، ایجاد حریق در مراتع و جنگل‌ها، چرای زودرس، چرای مفرط و مازاد بر ظرفیت مراتع، قطع درختان و بوته‌های جنگلی، بهره‌برداری بی‌رویه و غیراصولی از معادن، ایجاد اعیانی و شخم شیار در اراضی ملی، تخلیه نخاله و پسماندها در اراضی ملی است.



آقاجانلو عزم جدي و تعامل قضات دادگستري استان را در بازپس‌گيري اراضي ملي و احقاق حقوق بیت‌المال یادآور شد و گفت: در سال‌های اخیر پس از تاكيدات مقام معظم رهبری مبني بر برخورد جدي با پدیده زمين‌خواری و عزم تمام قوا برای برخورد با این پدیده مخرب و اطلاع‌رسانی‌های گسترده، صیانت از منابع‌طبیعی با تاکید ایشان به معارف عمومی تبدیل شده و اهمیت حفظ منابع‌طبیعی پایدار برای آحاد جامعه محرز و عینیت یافته است.

مرحله استانی مسابقات قرآن کریم برگزار می‌شود

معاون فرهنگی اجتماعی اداره‌کل اوقاف و امور خیریه استان زنجان با اشاره به لغو مسابقات قرآن به دلیل بارش برف گفت: مسابقات قرآنی مرحله استانی در روزهای آینده برگزار می‌شود.

حجت‌الاسلام فخرالدین خدابنده‌لو اظهار داشت: به دلیل بارش شدید برف و کولاک مسابقات قرآنی استان زنجان که قرار بود روز جمعه 15 آذرماه برگزار شود لغو و به زمان دیگری موکول شد.



وی از برگزاری این مسابقه در روزهای آینده خبر داد و افزود: پس از برنامه‌ریزی نهایی زمان جدید برگزاری مسابقات اعلام خواهد شد.



