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۱۷ آذر ۱۳۹۲، ۱۲:۱۳

آقاجانلو خبر داد:

تشکیل 700 فقره پرونده در بخش منابع‌طبیعی زنجان

تشکیل 700 فقره پرونده در بخش منابع‌طبیعی زنجان

زنجان -خبرگزاری مهر: رئیس اداره حقوقی منابع‌طبیعی و آبخیزداری استان زنجان گفت: در شش ماهه نخست امسال نزدیک به 700 فقره پرونده در بخش منابع‌طبیعی تشکیل شده که از این تعداد 40 تا 50 درصد مرتبط با تصرفات غیرقانونی اراضی منابع‌طبیعی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل آقاجانلو افزود: تخلفات پس از بررسی‌های ماموران یگان حفاظت منابع‌طبیعی جهت رسیدگی و تصمیم‌گیری به مراجع قضایی ارایه می شود.

وی تصریح‌کرد: با پیگیری‌های کارشناسان حقوقی این اداره‌کل در مراجع قضایي، حكم رفع تصرف از اراضی ملی و قلع و قمع آثار تصرف صادر و پس از صدور اجرائیه، احکام صادره با حضور ماموران دادگستري، نيروي انتظامي و منابع‌طبيعي رفع تصرف به مرحله اجرا درآمده و مالکیت دولت نسبت به اراضی ملی تثبیت می‌یابد.

رئیس  اداره حقوقی منابع‌طبیعی و آبخیزداری استان زنجان  با بیان اینکه قوانین متعددی در حوزه منابع‌طبیعی با رویکردی پیشگیرانه جهت حفظ و حمایت از اراضی ملی به تصویب رسیده است اظهار داشت: مطابق با این قانون، تخلفات پیش‌بینی شده در حوزه منابع‌طبیعی تصرف و تخریب اراضی جنگلی و مرتعی، ایجاد حریق در مراتع و جنگل‌ها، چرای زودرس، چرای مفرط و مازاد بر ظرفیت مراتع، قطع درختان و بوته‌های جنگلی، بهره‌برداری بی‌رویه و غیراصولی از معادن، ایجاد اعیانی و شخم شیار در اراضی ملی، تخلیه نخاله و پسماندها در اراضی ملی است.

 آقاجانلو  عزم جدي و تعامل قضات دادگستري استان را در بازپس‌گيري اراضي ملي و احقاق حقوق بیت‌المال یادآور شد و گفت: در سال‌های اخیر پس از تاكيدات مقام معظم رهبری مبني بر برخورد جدي با پدیده زمين‌خواری و عزم تمام قوا برای برخورد با این پدیده مخرب و اطلاع‌رسانی‌های گسترده، صیانت از منابع‌طبیعی با تاکید ایشان به معارف عمومی تبدیل شده و اهمیت حفظ منابع‌طبیعی پایدار برای آحاد جامعه محرز و عینیت یافته است.

مرحله استانی مسابقات قرآن کریم برگزار می‌شود

معاون فرهنگی اجتماعی اداره‌کل اوقاف و امور خیریه استان زنجان با اشاره به لغو مسابقات قرآن به دلیل بارش برف گفت: مسابقات قرآنی مرحله استانی در روزهای آینده برگزار می‌شود.

حجت‌الاسلام فخرالدین خدابنده‌لو  اظهار داشت: به دلیل بارش شدید برف و کولاک مسابقات قرآنی استان زنجان که قرار بود روز جمعه 15 آذرماه برگزار شود لغو و به زمان دیگری موکول شد.

وی از برگزاری این مسابقه در روزهای آینده خبر داد و افزود: پس از برنامه‌ریزی نهایی زمان جدید برگزاری مسابقات اعلام خواهد شد.

 

کد مطلب 2190997

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