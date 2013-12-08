ایست قلبی و سرطان چشم بیشترین علت مرگ پایتخت نشینان/ کدام مناطق بیشترین مرگ و میر را دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرعامل سازمان بهشت زهرا(س) با بیان اینکه تعدادی از فوتی‌های تهران به شهر‌های اطراف منتقل می‌شوند، گفت: در سال گذشته در شهر تهران 50 هزار فوتی داشتیم که از این تعداد 36 هزار دفن در سازمان بهشت‌زهرا دفن شدند.

توکلی با اشاره به اینکه در حال حاضر روزانه 150 تا 200 فوتی از بهشت‌زهرا(س) گواهی فوت و جواز دفن دریافت می کنند، اضافه ‌کرد: تعدادی در سازمان دفن می شوند و مابقی از مرکز عروجیان به استان ها و شهرهای دیگر انتقال می یابند.

وی درباره آمار دفن شدگان و فوت شدگان هفت ماهه اول سال 90 یاد آور شد: کل فوت شدگان در این زمان تعیین شده 29187 فوتی بوده که تعداد دفن شدگان در خارج از سازمان بهشت زهرا 8305 نفر بود که دفن در سازمان نیز 20882 مورد گزارش شده است.

توکلی با اشاره به کمترین تعداد متوفیان تهران در هفت ماهه اول سال 90 گفت: کمترین تعداد متوفیان به منطقه 22 با 136 فوتی باز می گردد و بیشترین تعداد نیز در منطقه 4 با 1557 مورد بدست آمده است.

وی افزود: بیشترین علت فوت نیز ایست قلبی با تعداد 3553 گزارش شده است.

مدیرعامل سازمان بهشت زهرا(س) آمار متوفیان شهر تهران از اول فروردین ماه 91 تا دهم دیماه 1391 را 37973 نفر عنوان کرد و گفت: از این تعداد 21527 مرد، 14805 زن و 1641 نوزاد بودند. این در حالیست که از این تعداد نیز 11003 نفر در خارج از بهشت زهرا و مابقی در سازمان دفن شدند.

وی با تاکید بر اینکه بالاترین علت فوت تهرانی ها ایست قلبی است، افزود: فوتی های ایست قلبی طبق این آمار ، 3946 نفر بوده که بیشترین گروه سنی بین 80 تا 85 سال با تعداد 4642 نفر گزارش شده است.

توکلی با بیان اینکه فوتی ها بر اساس مناطق 22گانه متفاوت هستند، درخصوص این آمار طی هفت ماه ابتدایی سال 91گفت: بیشترین فوت از حیث منطقه بندی شهر تهران، در منطقه 2 قرار دارد و کمترین فوتی هم در منطقه 22 بوده است.

توکلی با تاکید بر اینکه تمامی اموات فوت شده در بهشت زهرا (س) شست و شو داده می شوند، ادامه داد: تعدادی به شهرهای دیگر و بقیه در گورستان های دیگر تهران و بهشت زهرا (س) دفن می‌شوند.

مدیرعامل سازمان بهشت زهرا(س) همچنین با اشاره به آمار فوت شدگان 92 بیان کرد: این در حالیست که کل فوت شدگان در 6 ماهه سال جاری 25194 مورد بوده که کمترین فوت شدگان در گروه سنی 5 تا 9 سال و بیشترین در گروه سنی 65 سال به بالا بوده اند.

وی درباره علل فوت دفن شدگان در بهشت زهرا(س) خاطر نشان کرد: کمترین علت فوت یک مورد سرطان چشم و بیشترین 2950 ایست قلبی است که مردان با بالاترین موارد که 1650بوده، در این مورد از بالاترین فراوانی برخوردار هستند.



توکلی در مقایسه با 6 ماهه نخست سال گذشته فوتی های مناطق 22گانه را متفاوت خواند و اضافه کرد: طبق آمار شش ماهه امسال، کمترین تعداد متوفیات در منطقه 22 و بیشترین در منطقه 2 بوده است.



