بانوان خراسانی در مسابقات کاراته جام ریاست جمهوری آذربایجان سوم شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، نائب رئیس بانوان هیئت کاراته خراسان رضوی از کسب مدال برنز رقابت‌های جام ریاست جمهوری آذربایجان توسط 2 بانوی کاراته کار استان خبر داد.

اکرم گل پرور اظهار کرد: رقابت‌های کاراته بین‌المللی جام ریاست جمهوری آذربایجان با حضور 20 تیم از اروپا و آسیا در باکو برگزار شد.

نائب رئیس بانوان هیئت کاراته خراسان رضوی افزود: آزاده درویش و زهرا گوزل کاراته کاران اوزان 63- و 55- کیلوگرم تیم ملی در سبک وادوکای این رقابت‌ها به مدال برنز رسیدند.

همایش دوچرخه سواری دانش آموزان مشهدی برگزار می شود

دبیر هیئت دوچرخه سواری خراسان رضوی از برگزاری همایش دوچرخه‌سواری دانش آموزان نواحی مختلف مشهد خبر داد.

مجتبی جاودانی ایرانی نژاد اظهار کرد: با همت تربیت بدنی آموزش و پرورش استان همایش دوچرخه سواری همگانی ویژه دانش آموزان شهرستان مشهد در روز 21 آذر ماه برگزار خواهد شد.

دبیر هیئت دوچرخه‌سواری خراسان رضوی افزود: این همایش به منظور ترویج فرهنگ دوچرخه سواری برای کاهش آلودگی هوای شهر از ساعت 8:30 صبح روز پنجشنبه با تجمع دانش آموزان در عرصه میدان شهدا آغاز می شود.

رقابت های گلبال جانبازان خراسان رضوی برگزار می شود

مسئول تربیت بدنی بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی از برگزاری رقابت‌های قهرمانی گلبال جانبازان روشندل استان در تربت حیدریه خبر داد.

هاشم صیامی اظهار کرد: مسابقات قهرمانی گلبال جانبازان روشندل استان گرامیداشت شهدای 9 دی 1357 تربت حیدریه، روزهای 20 و 21 آذرماه در سالن شهید بابائی این شهر برگزار می شود.

مسئول تربیت بدنی بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی با اشاره به حضور 6 تیم در این رقابت ها، افزود: تیم های مناطق 3 گانه مشهد و شهرستان های سبزوار، نیشابور و تربت حیدریه در این مسابقات شرکت می کنند.

مسابقات والیبال بزرگداشت پیشکسوت چنارانی برگزار می شود

رئیس اداره ورزش و جوانان چناران از برگزاری مسابقات والیبال جام تجلیل از غلامعلی خدادادی مربی پیشکسوت والیبال استان خبر داد.

محمدرضا سعیدی اظهار کرد: این رقابت ها با همت هیات والیبال شهرستان با عنوان جام تجلیل از غلامعلی خدادادی از روز 13 دی ماه در سالن تختی شهرستان آغاز خواهد شد.

رئیس اداره ورزش و جوانان چناران افزود: تیم هایی از چناران و شهرستان های مجاور در این دوره از مسابقات که به مدت 3 هفته در روزهای جمعه برگزار خواهد شد، شرکت می کنند.