بهره برداری از پروژه های درحال احداث فرهنگی تاپایان سال/ پیشرفت 70درصدی پروژه امام رضا(ع)

به گزارش خبرگزاری مهر،خلیل راحتی در این رابطه اظهار کرد: تمامی پروژه های مد نظر پیشرفت فیزیکی و عمرانی داشته اند اما در حال حاضر نیازمند تاسیسات و تجهیزات هستند که امیدواریم تا پایان سال به طور کامل بهره برداری شوند.

راحتی در خصوص باغ کتاب تهران اظهار کرد: این پروژه مورد بهره برداری قرار گرفته است اما در بخش نورپردازی و آکوستیک نیازمند لوازم وارداتی است که با تاخیر وارد کشور می شوند اما بهره برداری از این پروژه با نمایشگاه یاد یار مهربان صورت پذیرفته است و با تکمیل نهایی، باغ کتاب تهران به نمایشگاه دائمی کتاب تبدیل می شود.

وی افزود : برخی اشکالات این پروژه نیز به طور کامل شناسایی شده و در حال رفع ایرادات هستیم.

مرکز نمایش های آئینی صبا نیازمند تجهیزات ماشینی است

مدیرعامل شرکت توسعه فضاهای فرهنگی درباره پروژه مرکز نمایش های آئینی صبا با اشاره به اینکه این پروژه در زمینی به مساحت شش هزار متر مربع و زیربنای 18 متر مربع احداث شده است ، اعلام کرد: با پیشرفت فیزیکی 86 درصدی، مرکز نمایش های آئینی صبا به زودی مورد بهره برداری قرار می گیرد.

راحتی با تاکید بر اینکه برای اولین بار است که شهر مجهز به مکانی تخصصی جهت اجرای مراسم سوگواری که یکی از مقدس ترین مراسم آئینی کشور است، می شود، افزود: این مرکز نیازمند برخی تجهیزات ماشینی است و سالن آن بدون جابه جایی سن صحنه ، قابلیت بهره برداری دارد.

وی همچنین در رابطه با پروژه فرهنگی و ورزشی امام رضا (ع) در منطقه لشکرک اظهار کرد : اقدامات عمرانی این پروژه رو به اتمام است و در حال حاضر 70 درصد از این پروژه ساخته شده است.

همچنین راحتی به اجرای مراسم آئینی و مذهبی به مناسبت ایام محرم در پردیس حرفه ای تئاتر تهران نیز اشاره کرد و در این باره گفت : تئاتر خواب ستاره که از دهه دوم ماه محرم آغاز شده است تا 22 آذرماه به مدت بیش از سی شب ادامه خواهد داشت.