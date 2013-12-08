کانون فرهنگی هنری مصلای قم تأسیس شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمرتضی اسماعیلی طبا به همراه معاون فرهنگی هنری خود و رئیس تعاونی ناشران استان با حضور در مصلای قم، از روند بازسازی و ساخت پروژه‌ها در این مجموعه بازدید کرد.

در این بازدید که برای اطلاع از پیشرفت امور عمرانی مصلای قم صورت گرفت، حجت الاسلام محمدباقر ولدان، مسئول شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان قم نیز حضور داشت.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم در این بازدید، مصلای قم را ظرفیتی مناسب برای انجام فعالیت های فرهنگی هنری در قم دانست و در ادامه خواستار تاسیس کانون فرهنگی هنری مصلی در این مکان شد.

اسماعیلی طبا همچنین استفاده از فضای مصلای قم در برگزاری نمایشگاه‌ها و سایر رویدادهای فرهنگی هنری در ایام هفته را ظرفیتی مهم برشمرد و افزود: این موضوع در صورت اجرایی شدن می‌تواند بخشی از نیازها در این حوزه را رفع کند.

صدور 6 مجوز موسسه فرهنگی قرآن و عترت در استان قم

مسئول امور موسسات قرآنی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم گفت: شش موسسه جدید به تازگی توانستند مجوز موسسه فرهنگی قرآن و عترت خود را برای فعالیت قرآنی در قم دریافت کنند.

حجت الاسلام علی اکبر شفیعی با اعلام این خبر اظهار داشت: این موسسات با دریافت مجوز به صورت رسمی با رویکرد آموزشی قرآنی در قم پا به عرصه فعالیت گذاشتند.

وی در ادامه به معرفی این شش موسسه جدید پرداخت و گفت: موسسه بشارت بهشت به مدیر مسئولی خلیلیان، میقات شجره طیبه به مدیر مسئولی مجید صداقت، طلوع روزهای خدا به مدیر مسئولی امیر جهانی فرد، سالکان معرفت ایمانی به مدیر مسئولی سیدمحمد رضایی، عصر ظهور حضرت مهدی به مدیر مسئولی خانم اشرف یوسفی و همچنین نورالابصار به مدیر مسئولی محمد افتخاری شش موسسه ای هستند که به تازگی مجوز آنها صادر شده است.

مسئول دفتر قرآن و عترت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم یادآور شد: این موسسات ظرف مدت شش ماه آینده فرصت دارند نسبت به مراحل ثبت موسسه خود اقدام و پروانه فعالیت را دریافت کنند.

شفیعی در بخش دیگری از سخنان خود، صدور مجوز برای موسسات پژوهشی را مورد توجه قرار داد و افزود: موسسات پژوهشی راهی برای ارتقای فرهنگ قرآن پژوهشی هستند.

وی با بیان اینکه صدور مجوز برای موسسات فرهنگی قرآن و عترت با محوریت موضوع فعالیت پژوهشی، محدودیتی ندارد، ادامه داد: به منظور ارتقای فرهنگ قرآن پژوهی، روند صدور مجوز برای این موسسات پژوهشی متوقف نمی شود .