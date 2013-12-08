استقابل رسانه ملی از هنرمندان کم است/ هنرمندان به مسائل بومی توجه بیشتری کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، استاندار گلستان در نشستی که صبح شنبه با حضور رئیس حوزه هنری استان و جمعی از پرسنل ،‌ اساتید و هنرمندان بخشهای مختلف هنری در محل استانداری گلستان برگزار شد، هنر را یک راهبرد اساسی خواند و افزود : هنر یک راه سریع ،‌ جذاب و آسان جهت رسیدن به هدف است و به همین دلیل یک راهبرد به حساب می آید.



«حسن صادقلو» در ادامه گفت: هنرمندان حوزه هنری گلستان باید به چشم انداز برنامه های خود به صورت وسیع و عمیق توجه کنند و اثر هنری خود را با مطالعه بر روی شرایط و موضوعات بومی ارائه کنند.



وی فرهنگ سازی را از مأموریت های اصلی حوزه هنری معرفی کرد و افزود : هنرمندان و متولیان حوزه های فرهنگ ،‌ اندیشه و هنر باید مطالبات مردم را به شکل منطقی و با ادبیات اصولی و درست ارائه نمایند چرا که همیشه ادبیات مطالبه، مشکلات فراوانی را ایجاد نموده است.

در ادامه رئیس حوزه هنری استان ضمن ارائه گزارش مختصری از برنامه های این مرکز و چشم انداز پیش رو گفت : بیش از یک دهه از عمر حوزه هنری استان گلستان می گذرد و موفقیتهای چشمگیری نیز در زمینه های مختلف فرهنگی و هنری کسب کرده ایم و امیدواریم با تلاش هنرمندان در آینده نیز ادامه یابد.

نقی محمدنژاد در ادامه به توجه و عنایت مقام معظم رهبری به این نهاد اشاره کرد و افزود: حوزه هنری همیشه مورد توجه و عنایت مقام معظم رهبری بوده و حوزه هنری استان نیز تمام سعی و تلاش خود را در جهت تحقق منویات معظم ره به کار بسته است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت : توجه به جذب و پرورش استعدادهای جوان از مهمترین فعالیتهای این مرکز به شمار می رود و هم اکنون بیش از 1000 هنرمند در ارتباط مستقیم با این مرکز فعالیت می کنند.

محمدنژاد اظهار داشت: برپائی تکیه هنرمندان ،‌ سفر هنرمندان به عتبات عالیات ،‌ ساخت مجتمع خانه هنر سوره ،‌ ساخت فیلم‌های مستند و انیمیشن ،‌ انتشار کتاب ،‌ تولید موسیقی اقوام گلستانی ،‌ جشنواره حجاب و عفاف ،‌ برگزاری کارگاه های تخصصی و... از جمله فعالیتهای این مرکز به شمار می رود.