مانور تخصصي آواربرداري در بهشهر برگزار شد

محمد حسين موسي زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در بهشهر افزود: در راستای تقویت آمادگی ادارات خدمات‌رسان در مواجعه با بلایای طبیعی مانور آواربرداری و اسکان اضطراری برگزار شد.



وي اظهار داشت: مانور تیم جستجو و نجات، اسکان، فوریتهای درمانی، جستجوی اجساد با استفاده از سگ هاي زنده یاب و... از جمله برنامه هاي مانور ما است كه در طول قريب به يك هفته در حال برگزاري است.



موسي زاده با تبیین اهمیت آمادگی مقابله با حوادث يادآور شد: آموزش قبل، حین و بعد از بلایای طبیعی باید همگانی شود و در اين رابطه تيم هاي آموزشي ما با اعزام به مدارس، مساجد و دانشگاهها دئر اين رابطه فعال ظاهر شده اند.



رئيس هلال احمر بهشهر و گلوگاه گفت: خوشبختانه در طول سال آموزش ها يامداد و نجات در رده هاي مختلف مردمي در حال برگزاري است تا با همگاني كردن آموزش امداد و نجات و طرح هر خانه يك امدادگر در جهت كاهش صدمات بلاياي طبيعي گام برداريم.



وي افزود: در هر شرایطی باید آمادگی و توانمندی در مقابله با حوادث و بلایای طبیعی سنجش و تقویت شود و لذا بايد جایگاه بحران و اهمیت آمادگی در برابر حوادث را به مردم آموزش داده شود.