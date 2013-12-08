به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومي حزب موتلفه اسلامي محمدنبی حبیبی كه در پايان نشست دبیران حزب سخن مي‌گفت، افزود: دانشجويان طي 60 سال گذشته در صف مبارزه با آمريكا و استبداد جهاني قرار دارند و 16 آذر آغاز طرح شعار مرگ بر آمريكا در دانشگاه تهران در مقابله با كودتاي آمريكايي و انگليسي 28 مرداد بود، دانشگاه در اولين گام مبارزه با آمريكا سه تن از بهترين فرزندان خود را تقديم انقلاب كرد.



وي افزود: هم صدايي با آمريكا ولو تحت عنوان جنبش دانشجويي يك انحراف است. دانشجويان بايد در برابر اين حركت بايستند و نگذارند افتخار مبارزه آمريكا از اين قشر پيشتاز گرفته شود.



حبیبی تصریح کرد: دانشجويان همواره در برابر خط سازش ايستاده‌اند و تسخير لانه جاسوسي آمريكا و افشاي خط سازش از افتخارات مبارزات دانشجويي است.



وي با اشاره به گفتمان جنبش دانشجويي در عصر حاضر گفت: حركت دانشجويي امروز با تكيه بر جنبش نرم افزاري و راه‌اندازي كرسي‌هاي «آزاد انديشي» و «نظريه‌پردازي» در مسير اسلامي كردن دانشگاهها قراردارند.

جنبش اسلامي دانشجويي ماهيت ضد استكباري و ضد آمريكايي دارد



دبیر کل حزب موتلفه اسلامی با اشاره به سالروز تاسیس شورای عالی انقلاب فرهنگی ،اسلامي شدن دانشگاه را مرهون توليد علم به ويژه در شاخه علوم انساني دانست و بیان داشت: علاوه بر تغير متون دانشگاهي و فاصله گرفتن متن از علم سكولار، دانشجويان بايد با نهضت اسلامي شدن دانشگاهها قله‌هاي عظيمي كه در گذشته بوعلي‌سينا ها و فارابي‌ها و ابوريحان بيروني‌ها طي كردند، آنها هم در فتوحات علمي خود كوشا باشند. البته طبيعي است جريان آمريكا كه در راستاي سازش گام برمي‌دارد در برابر اين پديده انقلابي بايستند. جنبش اسلامي دانشجويي در دهه چهارم انقلاب وظايف تاريخي بزرگي به عهده دارد كه بايد به آن عمل كند.



وي افزود: امروز دانشگاه مي‌تواند افتخار كند كه براي پيشرفت‌هاي علمي كشور شهداي هسته‌اي را تقديم ملت كرده است و در عرصه عمل و نظر توأمان كار مي‌كند.



حبیبی در مورد نقدهايي كه به توافق هسته‌اي شده است، اظهار داشت: توافق هسته‌اي بدون شك نه يك فتح‌الفتوح است و نه نوشيدن جام زهر. اين توافق نتيجه كاركرد ديپلماسي خارجي ما است و ممكن است ضعف‌هايي هم در آن وجود داشته باشد اما نبايد منكر نقاط مثبت آن بود. يكي از نكات مثبت آن كند كردن چرخ تحريم ها و نشان دادن قدرت ديپلماسي كشور در خنثي كردن توطئه‌هاي دشمن بود.



وي ادامه داد: نقدهاي مشفقانه‌اي در رسانه‌ها در مورد مفاد توافقنامه صورت گرفته خوب است از باب روشنگري تيم مذاكره كننده پاسخ دهد تا ابهام‌ها برطرف شود.



دبیر کل حزب موتلفه اسلامی با اشاره به سخنان اخير اوباما كه گفته سخت‌ترين تحريمها عليه ايران باقي مي‌ماند، گفت: آنچه كه آمريكاييها و غربی ها از اول رسيدن به توافقنامه تا كنون بيان كرده‌اند با مفاد توافق مغاير است. معلوم نيست ما به چه عهد و پيمان آنها بايد اعتماد كنيم. طبيعي است اگر كار به همين منوال پيش رود بازگشت به نقطه اول اجتناب‌ناپذير است.

لشکرکشی جدید فرانسه به سرزمین الماس و طلا



حبيبي در مورد لشگركشي جديد فرانسه به سرزمين اورانيوم، الماس و طلا خاطر نشان کرد: مجوز شوراي امنيت به فرانسه براي حمله به آفريقاي مركزي آن هم در پوشش حقوق بشر براي آگاهان سياسي امري پنهان نيست. فرانسوي‌ها براي حفظ منافع خود به آفريقا لشگركشي كرده‌اند.



وي افزود: چندي پيش فرانسوي‌ها به همين بهانه به كشور آفريقايي مالي حمله كردند. واقعاً اگر فرانسه دلش براي حقوق بشر مي‌سوزد چرا به «ميانمار» حمله نكرد. در ميانمار هزاران مسلمان را زنده زنده در آتش سوزاندند، خانه‌هاي آنها را ويران كردند و آنها را از شهر و ديارشان بيرون كرد اما هيچ كشوري از جمله فرانسه بخاطر دفاع حقوق بشر در ميانمار نيرو پياده نكرد و اصلاً حتي در حرف هم حاضر نشدند از مسلمانان مظلوم ميانماري دفاع كنند.

امروز آفریقا نیازمند چهره جدیدی مانند ماندالا است



دبیر کل حزب موتلفه اسلامی با اشاره به درگذشت نلسون ماندلا با تجليل از شخصيت وي اظهار داشت: نلسون ماندلا قهرمان مبارزه با استعمار و آپارتايد در آفريقاست و نام او به نيكي در اين قاره و جهان باقي خواهد ماند. امروز آفريقا نيازمند چهره‌هايي مثل ماندلا است تا جلوي تجاوزات غرب به ويژه فرانسه را در اين قاره بگيرد و چهره استعمار نو را آنچنان كه هست فاش سازد.



وي در بخش دیگری از سخنان خود در مورد گزارش 100 روزه رئیس جمهوری و تقاضاي مناظره ازطرف آقاي احمدي نژاد گفت: موضع حزب موتلفه اسلامی بعد از گزارش 100 روزه اعلام شد ولي اگر بين رئيس جمهوري محترم فعلي و رئيس جمهوري محترم قبلي توافقي براي چهارچوب‌هاي مناظره آيد كه بيشتر در مناظره با زبان رياضي در مورد ارقام و اعدادي كه بيان آنها به مصلحت نظام است صحبت شود، بهتر است كه اين مناظره با رعايت موازين اخلاقي صورت گيرد.



حبیبی در پايان با اشاره به نزديك شدن چهلمين روز ارتحال مرحوم استاد حبيب‌الله عسگراولادي بیان داشت: در روزهاي قبل براي تقديم مراتب تشكر ستاد برگزاري مراسم مربوط به ارتحال توفيق ملاقات با مراجع عظام تقليد، علماي اعلام و شخصيتهای بزرگوار نظام مقدس جمهوري اسلامي حاصل شد كه در اين ملاقاتها نيز مطالب ارزشمندي راجع به مرحوم استاد عسگراولادي مطرح گرديد.