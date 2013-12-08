رشد ناچیز ولادت و کاهش قابل توجه وفات در کهگیلویه و بویراحمد

سید رضا حسینیان به خبرنگار مهر گفت: در این مدت به ازای هر شش واقعه ولادت یک واقعه فوت دراستان به ثبت رسیده است.

وی افزود: طی هشت ماهه اول سال جاری در استان 10هزار و 605 واقعه ولادت و یک هزار و 877 واقعه فوت به ثبت رسیده است.

حسینیان اظهار داشت: این میزان در مدت مشابه سال گذشته 10هزار و 605 ولادت و دو هزار و 14واقعه فوت بوده است.

این مسئول همچنین به بيشترين فراواني نامهای انتخابي در استان اشاره کرد و بیان داشت: اسامي ديني و مذهبي در صدر انتخاب توسط خانواده ها قرار دارند.

وی افزود: اسامي محمد، علي، حسين، فاطمه، زهرا، زينب وطاها و تركيبات آنان همواره جزء رتبه هاي اول نامگذاري در استان بوده اند.

حسینیان به اهمیت انتخاب نام نیکو اشاره کرد و گفت: امروزه اثبات شده است كه انتخاب نام هر شخص تاثيري مهم در شخصيت، منش و آینده او دارد.

مدیرکل ثبت احوال استان در رابطه با مهلت قانونی ثبت ولادت و وفات گفت: مهلت هاي قانوني در نظر گرفته شده براي ثبت ولادت در كمتر از 15 روز و وفات در كمتراز 10 روز است.

وی در زمينه دفاتر پيشخوان دولت و واگذاري بخشي از خدمات ثبت احوال به بخش خصوصي نیز گفت: در اين راستا اداره كل ثبت احوال استان با شناسايي و ساماندهي دفاتر خدمات الكترونيكي داراي مجوز در سطح استان اقدام به اين كار نموده است .

حسینیان افزود: هم اکنون پنج دفتر پیشخوان در شهر یاسوج خدماتی از قبیل درخواست تعویض شناسنامه و درخواست صدور شناسنامه المثنی انجام می دهند.