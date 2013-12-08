  1. دانشگاه و فناوری
۱۷ آذر ۱۳۹۲، ۱۳:۰۵

آی پد در مجلس اوگاندا جانشین کاغذ شد

آی پد در مجلس اوگاندا جانشین کاغذ شد

پارلمان اوگاندا برای تمام نمایندگان مجلس آی پدهایی با قیمت 370 دلار خریداری کرده تا در میان اهداف دیگر بودجه کاغذ را کاهش دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر، امانوئل دومبو عضو پارلمان اوگاندا اظهار داشت که همه نمایندگان پارلمان اوگاندا با استفاده از آی پدهای خود می توانند هنگام سفر به اسناد رسمی دسترسی داشته باشند.

وی همچنین اظهار داشت که این بودجه با هدف کاهش بودجه کاغذ و امورات مربوط به آن به خرید آی پد اختصاص داده شد.

این اقدام فناورانه در پارلمان اوگاندا توسط بسیاری از مردم این کشور به عنوان هزینه های غیرضروری مورد انتقاد قرار گرفته است، اما براساس اظهارات دومبو این اقدام یک تصمیم اجرایی بوده است.

375 نماینده پارلمانی اوگاندا درحال حاضر نیز حقوق ماهیانه خود را 38 درصد افزایش داده و آن را به 8 هزار دلار در ماه رسانده اند و به خود سهم 41 هزار دلاری برای خرید اتومبیل اختصاص داده اند.
 

کد مطلب 2191048

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