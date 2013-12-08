دانشجوی جوان ایرانی بهترین محقق کشور چین شد

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا آرندیان - دانشجوی دکتری رشته محیط زیست دانشگاه شینهوا موفق شد در رقابتی دشوار و علمی به عنوان یکی از 10دانشجوی برتر این دانشگاه برگزیده شود.

عنوان تاپ تن یا ده دانشجوی برگزیده در دانشگاه شینهوا هر سال پس از طی موفقیت آمیز مراحل مختلف علمی و اخلاقی از سوی دانشجویان برگزیده هر گروه و سنجش علمی و عملی دانشجویان در حوزه های مختلف به ده تن از بهترین محققان این مجموعه علمی کشور چین اطلاق می شود.

تاکنون و در تاریخ صد و چند ساله دانشگاه شینهوا، هیچ دانشجوی خارجی موفق به کسب عنوان تاپ تن در این دانشگاه نشده بود که به گفته مسئولان چینی دانشگاه، ورود نام یک ایرانی به این لیست معتبر، علاوه بر آنکه موجبات شگفتی کارشناسان علمی چین را فراهم آورده رکوردی جدید در تاریخ تحصیل دانشجویان خارجی در کشور چین به شمار می آید.

عنوان "تاپ تن دانشگاه شینهوا" عموماً به نخبگان جوان چینی اطلاق می شود که بعدها به عنوان افراد تعیین کننده در کشور چین ضمن احراز مسئولیت های برتر کشور، به مقامات بالای دولتی دست می یابند.

شی جین پینگ - رئیس جمهور کنونی چین که از دانش آموختگان دانشگاه شینهواست نیز مدتی قبل به عنوان یکی از ده دانشجوی برتر این دانشگاه معرفی شده بود.

پروفسور چن جی نینگ - رئیس دانشگاه شینهوا در مراسمی که برای تقدیر از ده دانشجوی برتر این دانشگاه و به اشتراک گذاری تجربیات شان با دانشجویان دیگر این مجموعه علمی چین تشکیل شده بود، تاکید کرد که دانشجویان شینهوا همگی شایستگی دریافت این عنوان را داشته و باید با تلاش همه جانبه علمی خود را برای احراز پست های مهم داخلی و بین المللی آماده کنند.

وی تاکید کرد: دانشگاه شینهوا در پی تربیت نسلی از "رهبران آینده" است که قابلیت ایجاد حرکت در جامعه را داشته باشند.

تحقیقات علمی مهندس حمید آرندیان، دانشمند ایرانی برگزیده به عنوان بهترین های شینهوا، در حال حاضر در شاخه کاتالیست ها و با تمرکز بر موضوع "کاتالیزور سه بعدی برای احتراق گاز متان جهت کنترل آلودگی هوا" تحت نظر پروفسور لی، از اساتید صاحب نام چینی در حوزه محیط زیست ادامه دارد.

از آرندیان تاکنون ده ها مقاله علمی با موضوعات محیط زیست در شاخه های تحت بررسی او در مجلات و ژورنال های معتبر علمی منتشر شده است.

این دانشمند جوان ایرانی علاوه بر بهره گیری از بورس دولت چین به واسطه تحقیقات برتر علمی، عناوین دیگری چون انتخاب به عنوان سه دانشجوی برتر دانشکده محیط زیست شینهوا و چندین جایزه معتبر علمی و بین المللی از قبیل دانشمند جوان علمی در مقطع بین الملل، رتبه اول علمی مسابقات دانشجوی در جهان را نیز در کارنامه علمی خود ثبت کرده است.

در حال حاضر در دانشگاه شینهوا به عنوان مهم ترین و معتبرترین دانشگاه جامع در کشور چین بیش از 41 هزار دانشجو در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری مشغول به تحصیل هستند.

به گفته مقامات این دانشگاه، این دانشگاه با حدود 3 هزار دانشجوی خارجی، بیشترین تعداد دانشجویان خارجیدر میان سایر دانشگاه های چینی را به خود اختصاص داده است.

