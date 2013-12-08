نسخه جديد كتابخانه تخصصي حج عرضه شد

به گزارش خبرگزاری مهر ، حجت‌الاسلام روزبه بركت‌رضايي از ارائه نسخه جديد كتابخانه تخصصي حج در فضاي مجازي خبر داد.

وي با بيان اينكه در اين نسخه جديد، امكانات بهتري جهت دسترسي آسان كاربراني به اين كتابخانه فراهم شده است، افزود: در اين نسخه جديد فهرست الفبايي، فهرست موضوعي، فهرست نويسنده و ناشر وامكان جستجو در عنوان، متن و فهرست كتاب، نويسنده و ناشر كتاب وجود دارد.

بركت رضايي، همچنين نمايش تصاوير جلد كتاب، امكان مطالعه متن كتاب به صورت تمام صفحه، مشاهده پربازديدترين كتاب‌ها و مشاهده جديدترين كتابها را از ديگر امكانات جديد اين كتابخانه مجازي عنوان كرد.

وي تصريح كرد: هم اينك بزرگترين كتابخانه تخصصي حج وزيارت در فضاي مجازي راه اندازي شده است كه در آينده نزديك نسخه اندرويد اين كتاب‌ها نيز منتشر خواهد شد.

مدير پايگاه اطلاع‌رساني بعثه مقام معظم رهبري ادامه داد: تمامي كتاب‌هاي بعثه مقام معظم رهبري در ۳۰ سال گذشته در كتابخانه مجازي اين پايگاه اطلاع‌رساني وجود دارد و كتاب‌هاي جديد نيز همزمان يا قبل از به چاپ رسيدن، در اين پايگاه بارگذاري مي‌شود.

وي گفت: مقالات، نشريات تخصصي و بروشورهايي كه توسط بعثه مقام معظم رهبري طراحي مي‌شود در اين پايگاه اطلاع‌رساني قابل دسترس است.

بركت رضايي با اشاره به بارگذاري بيش از ۱۰۰۰ عنوان كتاب در اين پايگاه بيان داشت: وجود ۲ هزار مقاله در اين پايگاه اطلاع‌رساني موجب مي‌شود تا محققان و علاقه‌مندان بتوانند به محصولات بعثه دسترسي آسان داشته باشند.

وي يادآور شد: احكام و مناسك، ادعيه و حديث، اسرار و معارف، اعتقادات و پاسخ به شبهات، تاريخ مكه و مدينه، سفرنامه و خاطرات، عتبات عاليات و سوريه، مباحث اجتماعي و سياسي، مرجع، نشريات و منابع فقهي – حديثي از موضوعاتي است كه در اين كتابخانه وجود دارد.