صدور یک میلیون تن انواع سیمان از آذربایجان غربی به خارج از کشور

به گزارش خبرنگار مهر، عباداله اکبری پیش از ظهر یکشنبه در بازدید از کارخانه سیمان سفید ارومیه اظهار داشت: در هشت ماهه نخست سالجاری یک میلیون تن انواع سیمان به ارزش بیش از 72 میلیون دلار از استان به خارج از کشور صادرشده است.

وی افزود: این میزان سیمان صادراتی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از لحاظ وزنی 43 درصد و از لحاظ ارزشی 24 درصد رشد داشته است.

اکبری اضافه کرد: عراق، جمهوری آذربایجان، ارمنستان و قطر از جمله کشورهای هستند که بیشتر سیمان استان به آنها صادر شده است.

وی عنوان کرد: پیش بینی می شود تا آخر سالجاری میزان صادرات سیمان از استان به یک میلیون و 300 هزار تن برسد.

وی ادامه داد: آذربایجان غربی با داشتن چهار واحد تولید سیمان در ارومیه، بوکان و خوی و با تولید 4 میلیون و 300 هزار تن انواع سیمان پورتلند، پوزولانی و سفید در سال یکی از قطبهای مهم تولید سیمان در کشور به شمار می رود.

اکبری یاد آور شد: واحدهای تولید سیمان در آذربایجان غربی علاوه بر تامین نیاز داخل استان و کشور سالانه مقادیر قابل توجهي را نيز به خارج از كشور صادر می کند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی خاطر نشان کرد: این استان 7.2 درصد از مجموع 60 میلیون تن ظرفیت سیمان تولیدی کشور را به خود اختصاص داده است.