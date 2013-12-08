هکر حرفه ای در لرستان به دام افتاد

سرهنگ بهشتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در پی شکایت یک شهروند مبنی بر سرقت اطلاعات شخصی و تصویری ایمیل وی توسط یک هکر ناشناس موضوع در دستور کار کارآگاهان قرار گرفت.

وی ادامه داد: کارشناسان پلیس فتا با انجام تحقیقات و به کار گیری شیوه های پلیسی در کشف جرم در نهایت موفق شدند یک نفر متهم با مشخصات معلوم را شناسایی و ضمن هماهنگی با مقام قضایی در یک اقدام منسجم دستگیر کنند.

رئیس پلیس فتا استان لرستان بیان داشت: متهم در بازجویی های اولیه منکر هر گونه جرمی شد اما در مواجهه با مستندات پلیس به سرقت اطلاعات شخصی و تصویری ایمیل شاکی اعتراف کرد.

وی با اشاره به اعترافات این متهم گفت: وی عنوان کرده که بیش از شش هزار رمز ایمیل و 800 سایت مختلف را هک و اطلاعات آنهارا مشاهده و قصد اخاذی از صاحبان ایمیلها را داشته است.

سرهنگ بهشتی تصریح کرد: تحقیق از سارق دستگیر شده با تشکیل پرونده برای کشف دیگر اعمال مجرمانه وی با جدیت ادامه دارد.

