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۱۷ آذر ۱۳۹۲، ۱۳:۱۷

سرهنگ بهشتی خبر داد:

هکر حرفه ای در لرستان به دام افتاد

هکر حرفه ای در لرستان به دام افتاد

خرم آباد - خبرگزاری مهر: رئیس پلیس فتای استان لرستان از دستگیری یک هکر حرفه ای در این استان که اقدام به سرقت اطلاعات شخصی و تصویری مردم می کرد خبر داد.

سرهنگ بهشتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در پی شکایت یک شهروند مبنی بر سرقت اطلاعات شخصی و تصویری ایمیل وی توسط یک هکر ناشناس موضوع در دستور کار کارآگاهان قرار گرفت.

وی ادامه داد: کارشناسان پلیس فتا با انجام تحقیقات و به کار گیری شیوه های پلیسی در کشف جرم در نهایت موفق شدند یک نفر متهم با مشخصات معلوم را شناسایی و ضمن هماهنگی با مقام قضایی در یک اقدام منسجم دستگیر کنند.

رئیس پلیس فتا استان لرستان بیان داشت: متهم در بازجویی های اولیه منکر هر گونه جرمی شد اما در مواجهه با مستندات پلیس به سرقت اطلاعات شخصی و تصویری ایمیل شاکی اعتراف کرد.

وی با اشاره به اعترافات این متهم گفت: وی عنوان کرده که بیش از شش هزار رمز ایمیل و 800 سایت مختلف را هک و اطلاعات آنهارا مشاهده و قصد اخاذی از صاحبان ایمیلها را داشته است.

سرهنگ بهشتی تصریح کرد: تحقیق از سارق دستگیر شده با تشکیل پرونده برای کشف دیگر اعمال مجرمانه وی با جدیت ادامه دارد.
 

کد مطلب 2191075

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