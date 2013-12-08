هنوز باد و باران آلودگی هوا را مدیریت می کند/ کام ملت را با تندروی و شکاف قوا تلخ نکنید

به گزارش خبرنگار مهر، کمال الدین پیر موذن نماینده مردم اردبیل در مجلس در نطق میان دستور خود در جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس شورای اسلامی با تشکر از زحمات طیب نیا وزیر اقتصاد و تبریک روز دانشجو گفت: باید از رییس جمهور و دولت جهت تدوین بودجه سال آتی که واقع گرایانه،عملیاتی و جامع که به فاینانس خارجی توجه کرده است، تشکر کنیم.

وی ادامه داد: دستگاه قضایی کار خود را در رسیدگی به موقع و قاطع پرونده تحقیق و تفحص تامین اجتماعی پیگیری کند.

پیر موذن با تاکید بر اینکه ایران اسلامی آینده مشترک ما است، گفت: تحقق حماسه اقتصادی اصل و فرض است و با رجزخوانی، مناظره‌طلبی، تندروی و یا ایجاد شکاف بین سه قوه کام شیرین ملت را تلخ نکنید، تا چه وقت باید منتظر می‌شدیم که مدیریت‌های ناآشنای تازه به دوران رسیده سیاست آزمون و خطا را با هزینه از کیسه ملت ادامه می‌دادند.

این نماینده مجلس ادامه داد: محیط زیست سالم یکی از حقوق اساسی بشر است. بحران‌های طبیعی مثل ریزگردها، خشک شدن دریاچه‌ها و تخریب جنگل‌ها نیز در درجه اول نشان از عدم هماهنگی میان مجلس، دولت و مردم در حل این معضل و بی‌صاحب بودن آلودگی هوا است.

وی افزود:دردآور این است که نفس تهران و کلان‌شهرها از آلودگی و 23 استان از ریزگردها به شماره افتاده است، موج جدید سرطان ناشی از آلودگی هوا سالیانه جان پنج هزار نفر از هموطنان‌مان را می‌گیرد که هر ساله زیادتر و چشم‌گیرتر می‌شود اما عموم صاحب منصبان به هیچ وجه این امر خطیر که از حقوق اساسی ایرانیان است را مورد توجه قرار نمی‌دهند و کماکان باد و باران آلودگی هوای ایران را مدیریت می‌کند.

نماینده اردبیل با اشاره به آسیب هایی که آلودگی هوا ایجاد کرده است،گفت: احدی از مسئولین خود را به ناشنوایی نزند، استاندار خوزستان فرافکنی نکند چرا که این مساله عزم جدی می‌خواهد. طرح و لایحه جامع و ملحوظ نمودن بودجه مکفی برای محیط زیست در سال آینده فوق‌العاده حیاتی است.

پیرموذن با طرح این درخواست که مجلس با ارائه طرحی سه فوریتی زمان معاینه فنی را از پنج سال به یک سال تقلیل بدهد و به داد مردم برسد، ادامه داد: در حال حاضر نیاز کشور روزانه به هفتاد میلیون لیتر بنزین یورو 4 است که وزارت نفت 15 میلیون لیتر در کشور توزیع می‌کند؛ وزارت صنعت، معدن باید خودروسازان را ملزم کند که خودروهای استاندارد یورو 4 تولید کنند و خودروها و وسایل نقلیه موتوری را به کاتالیست کانورتور اگزوز مجهز نماید و واحدهای صنعتی آلاینده را مجدانه به رفع نقص ملزم کنند.

وی در پایان گفت: بیشتر معضلات و مشکلات داخلی حاصل سوء مدیریت‌های داخلی و فشارهای بین‌المللی است که به دولت کنونی به ارث رسیده است. نمایندگان می‌دانند که 90 درصد ارباب رجوع‌ها به دنبال حل مشکل بیکاری هستند که حل آن در حماسه مورد تاکید رهبری و انسجام نزدیک سه قوه به تحقق می‌رسد.