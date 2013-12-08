منصور ضابطیان کارگردان برنامه "رادیوهفت" در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب جشنواره جام جم می‌تواند تقویمی برای برنامه‌ریزی‌های تولید فیلم در تلویزیون باشد، گفت: از برگزاری این دوره جشنواره بسیار خوشحالم زیرا امسال علاوه بر فیلم و سریال برنامه‌های ترکیبی هم که در دوره های قبل حضور نداشت، حضور دارد و این اتفاق خجسته‌ای است.

وی با بیان اینکه هیچ برنامه‌سازی برای جشنواره برنامه نمی‌سازد و هدف اصلی‌اش جذب مخاطب بیشتر است، توضیح داد: همانطور که فیلمسازان برای مخاطب برنامه می‌سازند، برنامه‌سازان هم اولویتشان مخاطب است. البته باید درنظر داشت که هیچ فیلمسازی از حضور فیلمش در جشنواره جلوگیری نمی کند، بنابراین می توان گفت برگزاری این جشنواره بر تولیدات تاثیر مثبت خواهد داشت.

ضابطیان ادامه داد: یکی از نکات مثبت جشنواره تلویزیونی جام جم این است که آثار در شرایط مساوی مورد داوری قرار می گیرند و با توجه به اینکه برنامه ها در طول سال در شرایط زمانی مساوی پخش نمی شوند قطعا این جشنواره برای آنها مفید خواهد بود.

وی همچنین گفت: نکته بسیار خوب و مثبت این جشنواره حضور مهدی فرجی به عنوان دبیر جشنواره است زیرا وی در هر کجا که مسئولیت داشت عملکرد بسیار خوبی از خود ارائه کرد به طوری که با حضور او خیال همه راحت می شود.

ضابطیان با بیان اینکه این جشنواره باید تداوم داشته باشد، خاطرنشان کرد: جشنواره تلویزیونی جام جم در دو دوره قبل به خوبی برگزار شد امیدوارم امسال هم مانند سال های قبل از کیفیت خوبی برخوردار باشد و بتواند نظر مخاطبان را به سوی خود جلب کند.