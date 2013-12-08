  1. استانها
  2. کرمان
۱۷ آذر ۱۳۹۲، ۱۲:۲۰

حجت‌الاسلام رمضانی پور:

استفاده نابجا از قرآن سبب غربت و مهجوریت آن شده‌است

استفاده نابجا از قرآن سبب غربت و مهجوریت آن شده‌است

رفسنجان - خبرگزاری مهر: امام جمعه رفسنجان عمل به دستورات قرآن از حقوق قرآن نسبت به ما دانست و گفت: استفاده نابجا از قرآن سبب غربت و مهجوریت آن شده‌است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عباس رمضانی پور صبح یکشنبه در جمع فعالان قرآنی این شهرستان اظهار داشت: قرآن تنها برای بالای سر گرفتن و قرائت برای اموات نیست چرا که استفاده نا بجا از قرآن سبب غربت و مهجوریت آن شده است.

وی با بیان اینکه اهالی قرآن و کسانی که با قرآن زندگی می‌کنند، از ناهنجاری‌ها به دور هستند، تصریح کرد: هرکس که به قرآن پناه برد می‌تواند خود را نجات دهد و کسانی که اهل قرآن و مانوس با آن هستند، در آنها هیچ ناهنجاری دیده نمی شود و این خاصیت با قرآن بودن است.

امام جمعه رفسنجان تصریح کرد: کسانی که با قرآن همراه هستند باید سعی کنند تا فرزندان و خانواده خود را نیز مانوس به قرآن کنند.

کارشناس قرآنی اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کرمان نیز در این مراسم با اشاره به آیه ۱۱۰ سوره آل عمران، اظهار داشت: خداوند امت پیامبر اکرم(ص) را از نظر امر به معروف و نهی از منکر بهترین امت می داند پس نباید چنین فریضه مهمی را نادیده گرفت.

فاطمه ابوحیدری با اشاره به اینکه تبلیغات چهره به چهره بسیار کارآمد تر از پارچه نوشته و سایر تبلیغات است، افزود: ما هویت جامعه را می‌سازیم پس باید امر به معروف را از خود و خانواده خودمان آغاز کنیم.

وی ضمن تجلیل از فعالان قرآنی، اضافه کرد: اجرای چنین برنامه هایی برای این منظور  است که  با قرآن مأنوس شویم و ارتباط ملموس با آن برقرار کنیم.

کد مطلب 2191088

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها