به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عباس رمضانی پور صبح یکشنبه در جمع فعالان قرآنی این شهرستان اظهار داشت: قرآن تنها برای بالای سر گرفتن و قرائت برای اموات نیست چرا که استفاده نا بجا از قرآن سبب غربت و مهجوریت آن شده است.

وی با بیان اینکه اهالی قرآن و کسانی که با قرآن زندگی می‌کنند، از ناهنجاری‌ها به دور هستند، تصریح کرد: هرکس که به قرآن پناه برد می‌تواند خود را نجات دهد و کسانی که اهل قرآن و مانوس با آن هستند، در آنها هیچ ناهنجاری دیده نمی شود و این خاصیت با قرآن بودن است.

امام جمعه رفسنجان تصریح کرد: کسانی که با قرآن همراه هستند باید سعی کنند تا فرزندان و خانواده خود را نیز مانوس به قرآن کنند.

کارشناس قرآنی اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کرمان نیز در این مراسم با اشاره به آیه ۱۱۰ سوره آل عمران، اظهار داشت: خداوند امت پیامبر اکرم(ص) را از نظر امر به معروف و نهی از منکر بهترین امت می داند پس نباید چنین فریضه مهمی را نادیده گرفت.

فاطمه ابوحیدری با اشاره به اینکه تبلیغات چهره به چهره بسیار کارآمد تر از پارچه نوشته و سایر تبلیغات است، افزود: ما هویت جامعه را می‌سازیم پس باید امر به معروف را از خود و خانواده خودمان آغاز کنیم.

وی ضمن تجلیل از فعالان قرآنی، اضافه کرد: اجرای چنین برنامه هایی برای این منظور است که با قرآن مأنوس شویم و ارتباط ملموس با آن برقرار کنیم.