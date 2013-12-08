پاسخ دهندگان به شبهات دینی باید سعه صدر داشته باشند

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله العظمی ناصر مکارم‌شیرازی در دیدار اعضای مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات دینی حوزه علمیه با اشاره به اهمیت پاسخ‌گویی به شبهات گفت: فعالیت‌هایی که در این حوزه صورت گرفته است بسیار امیدوار کننده است ولی به هیچ عنوان نباید خود را به آن محدود کنیم.

وی خاطرنشان کرد: پاسخ به شبهات دارای رموز و فنونی است که به کارگیری درست آن می‌تواند نقش بسیار مهمی در اصلاح جامعه و جلوگیری از نشر شبهات در حوزه‌های دینی داشته باشد.

استاد برجسته حوزه گفت: گاهی اوقات سئوالاتی مطرح می شود که باید به آنها به صورت متقن پاسخ گفت و گاهی اوقات نیز باید به عنوان تکمله پاسخ نصایح اخلاقی را نیز اضافه کرد، مثل این‌که یک خلافی صورت گرفته است و ما باید پاسخ درخواست شده را ارائه بدهیم که باب میل و پسند دین نیست و در این مواقع باید یک نقطه اخلاقی را نیز پس از جواب به مخاطب ارائه کنیم.

آیت‌الله مکارم‌شیرازی تصریح کرد: ما در دفتر خود ششصد عنوان سئوال را به صورت کلیشه ای از میان هزاران سوال پرسیده شده توسط مردم احصاء کرده‌ایم که در بخش‌های مختلف فردی اخلاقی اجتماعی عبادی سیاسی و... طبقه‌بندی شده است و هرگاه به سئوال مشابهی برخورد می‌کنیم از آن کلیشه‌ها برای پاسخ‌گویی استفاده می‌کنیم که به کارگیری این روش نقش بسیار زیادی در جلوگیری از هدر رفتن انرژی در مراکز پاسخ‌گویی و پاسخ به سئوالات بیشتر ایفا می‌کند.

وی گفت: در برخی اوقات باید پاسخ به سئوالات و شبهات به صورتی باشد که از رنجیده شدن مخاطب جلوگیری شود، به عنوان مثال وقتی در مورد قمه‌زنی از ما سئوال می‌شود در ابتدا باید بگوییم که عزاداری برای امام حسین‌(ع) از بالاترین شعائر اسلامی است، ولی آنگونه که از معارف دین و قرآن و سنت پیامبر‌(ص) بر می‌آید، این کار یعنی ضربه زدن و آسیب زدن به بدن، نه تنها باعث خشنودی امام حسین‌(ع) نیست بلکه باعث ناراحتی ایشان و آثار سو دیگر می‌شود، پس با احترام به شما به خاطر نیت خوبتان توصیه می کنیم که این کار را ترک کنید و شیوه‌های مبتنی بر آداب اسلامی برای عزاداری امام حسین‌(ع) روی بیاورید.

این مفسر قران افزود: پاسخ دهندگان به شبهات دینی، باید سعه صدر بسیار زیادی در مقابل سئوالات داشته باشند، یعنی برخی اوقات ممکن است، برخی افراد از روی ناآگاهی و جهل سخنان سخیفی را مطرح کنند و یا حتی توهین‌هایی را نیز وارد کنند، ولی پاسخ ما باید به شکلی باشدکه آنها از حرف خود پشیمان شده و به جای تقابل با آنها مهربانانه و دلسوزانه برخورد کنیم تا به اشتباه خود پی ببرند.

آیت‌الله مکارم‌شیرازی در پاسخ به سئوالاتی در زمینه علوم غریبه، جن و عرفان‌های نوظهور گفت: در خصوص طلسم و موارد نظیر آن پاسخ ما وهم بودن این قضایا است، اما جن‌ها وجود دارند، ولی کاری به انسان ندارند و بی‌خود نباید وقت خود را صرف این چیزها کنیم.

وی خاطرنشان کرد: برخی عرفان‌های کاذب نیز چون صوفیه شناخته شده هستند، شما پاسخ‌های زیادی برای آنها دارید که مهمترین آنها این است، تمام فرق صوفیه دارای انحرافاتی هستند و نباید در جلسات آنها حضور پیدا کرد، ولی عرفان‌های نوظهور پیچیده هستند، در ابتدا نباید آنها را به جامعه معرفی کنیم و در ادامه باید موارد کلی را در خصوص این عرفان‌ها بیان کرده و آنها را با عرفان اصلی و اسلامی آشنا سازیم.

پاسخگویی به 150 هزار سئوال دینی

به گزارش مرکز خبر حوزه، رئیس مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات و سئوالات دینی حوزه علمیه قم نیز در این دیدار گفت: مرکز مطالعات و پاسخ‌گویی به شبهات و سئوالات دینی، زیر نظر مدیریت حوزه علمیه استان قم و شورای عالی حوزه‌های علمیه، با هدف پاسخ‌گویی به شبهات و سئوالات دینی مبتلا به جامعه فعالیت می‌کنند.

حجت‌الاسلام و المسلمین حسن رضایی‌مهر افزود: این مرکز با حضور اساتید فضلا و فرهیختگان حوزه از سال 1379 فعالیت خود را به شکل گسترده در حوزه علمیه قم آغاز کرده است.

وی گفت: از ابتدای فعالیت این مرکز تاکنون فعالیت‌های بسیاری در حوزه پژوهشی و علمی و نیز تبلیغی ارائه شده است که می‌توان به تبیین و ارائه 60 کتاب در زمینه مسایل مختلف علمی و اجتماعی و فرهنگی در موضوعات مختلف اشاره کرد.

رئیس مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات و سئوالات دینی حوزه علمیه قم خاطرنشان کرد: تاکنون در این مرکز به 150هزار سئوال مردم در موضوعات مختلف پاسخ داده‌ایم، به همین منظور در هر مقطع، نسبت به افزایش توانمندی‌های خود در زمینه‌های مختلف با حضور فرهیختگان حوزه، فعالیت‌های علمی گوناگونی را انجام می‌دهیم.

حجت‌الاسلام رضایی‌مهر عنوان کرد: بر اساس نیاز‌سنجی‌ که تا به حال صورت گرفته است، مباحثی چون عرفان‌های کاذب و علوم غریبه از شایع‌ترین سئوالاتی بوده‌اند که در این سال‌ها به این مرکز ارائه شده است و رویکرد این مرکز رد مردم نبوده، بلکه جذب آنها و پاسخ‌گوی دقیق به سئوالات و مشاوره آنها در زمینه‌های مختلف بوده است.

وی گفت: در پاسخ‌گویی به شبهات یا باید این عرفان‌ها را به طور کلی رد کرد، یا این‌که سئوالات آنها را به طور دقیق پاسخ داد و بعد از جلب نظر مخاطبان باید آنها را با عرفان اصیل اسلامی که برگرفته از قرآن روایات و سیره حضرات معصومین‌(ع) است، آشنا کنیم و در این زمینه نیازمند راهنمایی‌ مراجع عظام تقلید و علمای بزرگ حوزه هستیم.