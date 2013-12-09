گسترش سیستم ثبت تخلف عبور از چراغ قرمز تا پایان سال/ اطلاع به متخلفین از طریق پیامک

حجت‌الله بهروز در گفتگو با مهر با اشاره به کار سیستم ثبت تخلف عبور از چراغ قرمز، اظهار داشت: از نیمه دوم سال جاری طی هماهنگی با پلیس راهور تهران بزرگ در 66 معبر این سیستم را نصب کردیم و در حال حاضر عبور از 34 معبر منجر به صدرو جریمه می‌شود.

وی ادامه داد: البته هنوز برگه‌هایی که به درب منازل رانندگان متخلف ارسال می‌شود به صورت ارشادی است تا بدانند در کدام معابر این تخلفات رخ می‌دهد. این در حالی است که با همکاری پلیس راهور به صورت پیامکی نیز رانندگان را از تخلفشان آگاه می‌کنیم.

مدیر عامل شرکت کنترل ترافیک شهرداری تهران درباره بازخورد اجرای این طرح،‌ گفت: هنوز بازخوردی از اجرای آن دریافت نکرده‌‌ایم چراکه مدت زیادی از آغاز آن نگذشته است اما قطعاً این طرح را گسترش می‌دهیم و تا پایان سال 120 معبر دیگر را به این سیستم مجهز خواهیم کرد.

وی خاظرنشان کرد: نهادینه کردن سیستم ثبت تخلف عبور از چراغ قرمز تأثیراتی خوبی در بر دارد و برای عابرین پیاده نیز سهولت در تردد را به همراه خواهد داشت.

بهروز یادآور شد: هزینه جریمه عبور از چراغ قرمز 50 هزار تومان به علاوه 2 امتیاز منفی برای راننده است که در نهایت ممکن است به ضبط گواهینامه راننده متخلف منتهی شود.