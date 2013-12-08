تحصیل 900 دانشجو در دانشکده فنی و حرفه ای دختران قم

بتول بختیاری زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تحصیل 900 دانشجو د دانشکده فنی و حرفه ای دختران قم گفت: این تعداد دانشجو در مقطع کاردانی و در پنج گرایش، کامپیوتر، گرافیک، حسابداری، طراحی و دوخت و مربی کودک در حال تحصیل هستند.



وی ادامه داد:‌ رشته فرش و معماری نیز از جمله رشته های مورد نظر است که با توجه به نیاز سنجی استان این دانشکده در نظر دارد این دو رشته را نیز در آینده نزدیک ارائه دهد.



رئیس دانشکده فنی و حرفه ای دختران قم با تاکید بر اولویت در پذیرش دانشجویان بومی در این دانشکده عنوان کرد: در حال حاضر نزدیک به 100 نفر از دانشجویان این دانشکده غیر بومی هستند.



وی همچین با اشاره به ساخت خوابگاه این دانشکده در شهرک پردیسان عنوان کرد: خوابگاه این دانشکده کامل و از امکانات رفاهی خوبی برخوردار است و نزدیک به 160 نفر دانشجو می توانند در این خوابگاه اسکان داده شوند.



رئیس دانشکده فنی و حرفه ای دختران قم به زمین 2 هکتاری این دانشکده در شهرک پردیسان اشاره و عنوان کرد:‌ طرح تفصیلی برای ساخت دانشکده در این زمین با کلیه امکانات و بخش های اداری، آموزشی و سالن اجتماعات در نظر گرفته شده که با تخصیص اعتبارات لازم و آغاز ساخت آن کمک فراوانی به گسترش فضای آموزشی خواهد شد.