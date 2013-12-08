دانشجويان موتور محركه جامعه محسوب مي شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، بهزاد عليزاده در همايش دانشجويان در دهلران گفت:نقش جوانان وبويژه دانشجويان درتوسعه،عمران،آباداني وسازندگي كشور نقشي موثر وقابل توجه است.

وي با اشاره به اين بيان رهبر فرزانه انقلاب كه جوانان ودانشجويان مهمترين موجودي كشور هستند افزود:اين قشر سرمايه ها وپشتوانه اصلي كشور وبدون شك دوره دانشجويي يكي از مقاطع مهم وسرنوشت ساز در زندگي انسان است.

فرماندار دهلران ادامه داد:اگر دانشجويان به نقش خود وفرصتي كه در اختيار دارند توجه وبا دقت وژرف نگري مسائل را دنبال كنند آينده خوبي را براي كشور رقم خواهند زد.

عليزاده با اشاره به اينكه دانشجويان در 35 سالي كه از عمر انقلاب گذشته بخوبي به نقش خود در پيروزي انقلاب،دفاع مقدس وبعد ازآن عمل كرده اند افزود:توفيقات علمي متعدد وجايگاه علمي كشور در عرصه هاي مختلف نشان از توجه دانشجويان به جايگاه خود است.

وي به كسب رتبه اول علمي منطقه اشاره وافزود: بنا بود بر اساس سند چشم انداز 20ساله در سال 1404 به اين رتبه دست پيدا كنيم اما امروز به همت دانشجويان اين مهم محقق شد.

فرماندار دهلران با اشاره به تاكيدات رهبر انقلاب در استفاده از نيروي درون زا وظرفيت و توان داخلي گفت:بخش عمده اين نيروي درون زا مربوط به دستهاي توانا وذهن خلاق وپشتكار وتوانمندي وخود باوري شما دانشجويان است وبخشي نيز به تصميم گيران وبرنامه ريزان ومسوولان مربوط مي شود.

عليزاده گفت: در هردو بخش اراده وجود دارد وبايد در يك فضاي تعاملي بتوانيم از توان داخلي ونيروري درون زا بخوبي استفاده كنيم.

وي با اشاره به تاكيد رهبر معظم انقلاب به پيشرفت علمي كشور واينكه نبايد اين حركت پرشتاب علمي متوقف شود افزود:دولت تدبير واميد نيز توجه به مسائل ومشكلات حوزه دانشگاهها ودانشجويان را در كانون توجه دارد وبا برنامه ريزي اين مهم را دنبال مي كند.

فرماندار دهلران تهذيب نفس،استفاده از ظرفيت هاي موجود،داشتن روحيه اعتماد به نفس،توجه به موضوع تحقيق وپژوهش،توجه جدي به موضوع كار بردي علوم،بالابردن قدرت تحليل موضوعات،توجه به موضوعات فرهنگي،فراهم كردن امكانات وتوجه به نقش تشكل هاي دانشجويي در دانشگاهها را مورد تاكيد قرار داد وگفت:امروز توفيق در موضوع صلح آميز هسته اي وپذيرش حق غني سازي توسط كشورهاي مقابل حاصل خود باوري واعتماد به نفس جوانان واستقامت ملت است.

عليزاده با اشاره به ظرفيت ها وقابليت هاي شهرستان دهلران گفت:متناسب با اين ظرفيت ها ودر جهت استفاده از اين ظرفيت ها پروژه ها واقدامات خوبي در شهرستان در حال انجام است.

فرماندار دهلران بخشي از علت كندي روند عمليات اجرايي برخي از اين پروژه ها مربوط به كمي اعتبارات دانست و با اشاره به پيگيريهاي همه مسوولان ابراز اميدواري كرد پيگيريهاي نماينده مردم در مجلس ، مسوولان استاني وشهرستاني منجر به تسريع در عمليات اجرايي اين پروژه ها شود تا شاهد ايجاد اشتغال،توليد ورفاه عمومي در اين شهرستان باشيم.

وي با اشاره به اشرافيت مديريت ارشد استان به ظرفيتهاي دهلران گفت: نگاه مهندس مرواريد به ظرفيت هاي شهرستان نگاهي كارشناسي،كاربردي و ويژه در جهت رشد وتوسعه وشكوفايي شهرستان است.

عليزاده گفت: دهلران قطب اقتصادي، نفت وگاز وكشاورزي وداراي ظرفيت هاي بالاي گردشگري است واگر به دنبال توسعه استان هستيم بايد به اين ظرفيت ها توجه ويژه شود.

فرماندار دهلران اشتغال را دغدغه مسوولان دانست وافزود: استفاده از نيروهاي بومي در شركتها،واگذاري اراضي كشاورزي به فارغ التحصيلان بومي واستفاده از نيروهاي متخصص در بدنه شركتهاي منطقه از راهكارهايي است كه به جد پيگيري مي شود.

در اين نشست نماينده دانشجويان نيزخواستار استفاده از ظرفيت نيروي انساني بومي در شركت ها،استفاده از نظرات ومشورت دانشجويان در اجراي پروژه ها،ايجاد كميسيون ويژه دانشجويي وتاسيس پارك بانوان در شهرستان شد.