بسته های سرمایه گذاری توسط شهرداری های البرز تدوین شود

به گزارش خبرنگار مهر، مجید سریزدی پیش از ظهر یکشنبه در نشست با اعضای شورای شهر و شهردار هشتگرد افزود: نقش سازمان همیاری های استان در این زمینه که سازمان وابسته به خود شهرداری ها است بی بدیل است.



وی با اشاره به اینکه در طرح های جامع و تفضیلی در روی پوسته شهر باید کاربری ها مشخص شود، گفت: شهر هشتگرد دارای پتانسیل های متعددی است که باید به فرصت تبدیل شود.



سریزدی با تاکید بر تهیه بسته سرمایه گذاری در شهرداری های استان گفت: طرح ریزی و برنامه ریزی برای مشارکت بخش خصوصی در راستای سرمایه گذاری های کلان از جمله اقدامات مهمی است که باید در دستور کار شهرداری ها قرار گیرد.



سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز گفت: مردم به عنوان رکن اصلی توسعه و شوراها جوهره مردم به عنوان محور توسعه و رشد هستند. بنابراین استفاده از سرمایه های اجتماعی و برنامه ریزی دقیق در جهت ارائه خدمات مطلوب و بهینه به آنان می تواند مسیر توسعه و سرمایه گذاری در شهرها را هموار کند.



وی در ادامه سخنان خود افزود: شهر هشتگرد به عنوان مرکز شهرستان ساوجبلاغ ظرفیت خدمات دهی به کل شهرستان را دارد. در این راستا برنامه ریزی هدفمند با اولویت بندی مهمترین گامی است که باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.



سریزدی گفت: ساماندهی و تعریف مناسب از مبادی خروجی و ورودی شهر به عنوان پیشانی شهرها تابلویی از ظرفیتها و پتانسیل های آن منطقه است که در توسعه و رونق صنعت گردشگری نقش بسیار مهمی دارد.



وی در ادامه تصریح کرد: توجه به مقوله مهم زیباسازی در ورودی و خروجی شهرها باید به وجه قالب مناطق تبدیل شود. این مهم خود گامی بسیار حائز اهمیت در جهت برندسازی از شهرها و مناطق استان است.



سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز گفت: برای برنامه ریزی بهتر در این مسیر شهرداری ها می توانند از حمایت سازمان همیاری شهرداری ها برخوردار شوند.



وی ابراز امیدواری کرد شهر هشتگرد با داشتن بستر مناسب باید با برنامه ریزی و رعایت ضوابط هدفمند تبدیل به شهری نمونه در کشور شود.



