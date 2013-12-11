8 هزار تاکسی پیکان فرسوده عامل تشدید آلودگی هوای پایتخت / مشکل تنها با مدیریت واحد و اختیار تام حل می شود

مهرداد بائوج لاهوتی در گفتگو با خبرنگار مهر در واکنش به پیشنهاد شهردار تهران مبنی بر واگذاری مدیریت یکپارچه الودگی هوای پایتخت به شهرداری تهران اظهار داشت: مهم نیست مدیریت واحد آلودگی هوای پایتخت به عهده چه دستگاهی باشد اما هرچه سریعتر باید اتفاق بیافتد. اما این مدیریت یکپارچه به هر دستگاه و یا ارگانی که واگذار می شود باید اختیارات اجرای تام هم به آن دستگاه داده شود تا توان مقابله با واحد های متخلف را داشته باشد.

لاهوتی با اشاره به اینکه در حال حاضر حدود 8 هزار تاکسی پیکان فرسوده در سطح پایتخت تردد می کند افزود: مسئولان دائم بر رعایت نشدن استاندارد یورو 4 در خودروها مانور می دهند در حالیکه هنوز هم پیکان و موتوسیکلت که از منابع مهم آلودگی هوا هستند و تقریبا 4 برار خودرو های یورو 2 آلودگی تولید می کنند به وفور در خیابانهای پایتخت تردد می کنند.

نایب رییس فراکسیون محیط زیست مجلس در پاسخ به اینکه بسیاری از کارشناسان سوخت و خودروی غیر استاندارد را عامل اصلی الودگی هوا می دانند ایا شهرداری به تنهایی توان متقاعد کردن این دستگاهها برای اجرای استاندارد ها را دارد تصریح کرد: به هر حال با توجه به اینکه تنها مدیریت واحد چاره حل معضل آلودگی هواست باید این مدیریت به هر دستگاهی که سپرده می شود چه شهرداری چه محیط زیست اختیارات کامل اجرایی هم به ان واگذار شود.

وی اظهار داشت: با توجه به اثبات مرگ مستقیم بیش از 3 هزار نفر در تهران بر اثر آلودگی هوا زمان آن رسیده است که فردی در حد رییس جمهورو یا معاون وی با توان اجرا و قدرت دستور به دیگر دستگاهها وارد عمل شده و با مدریت اجرایی واحد متولی رفع این معضل شود.

لاهوتی در پاسخ به اینکه نقش مجلس در مدیریت این موضوع چیست و ایا رد شدن دو فوریت طرح جامع کاهش الودگی هوا به معنای حساسیت کم مجلس نسبت به این معضل نیست گفت: البته وظیف اصلی مجلس حساس کردن مردم و مسئولان نسبن به معضلات کشور است که به نظر حداقل در فراکسیون محیط زیست در رابطه با آلودگی هوا این اتفاق می افتد و به اندازه کافی قوانین و مصوباتی که هیچکدام اجرا نمی شوند داریم بنابراین تا زمانی که عزم جدی برای حل این معضل در بین مسئولان ایجاد نشود تصویب قوانین جدید دردی را دوا نمی کند.