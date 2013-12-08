  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱۷ آذر ۱۳۹۲، ۱۳:۰۹

قناد:

مسابقات اذان و مدیحه سرایی در طرقبه شاندیز برگزار می‌شود

مسابقات اذان و مدیحه سرایی در طرقبه شاندیز برگزار می‌شود

طرقبه شاندیز- خبرگزاری مهر: سرپرست اداره اوقاف و امور خیریه طرقبه شاندیز گفت: مسابقات سراسری اذان، ابتهال، تواشیح و مدیحه‌سرایی در سطح این شهرستان برگزار می‌شود.

حجت‌الاسلام مجید احمدزاده قناد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: این مسابقات با حضور شرکت‌کنندگان علاقه‌مند به این رشته در دو مقطع شکوفه‌ها(زیر 16 سال) و بزرگسالان(بالای 16 سال) برگزار می‌شود.

وی اظهار داشت: تمام علاقه‌مندان می‌توانند برای شرکت در این مسابقات حداکثر تا تاریخ 20 آذرماه 92 به پایگاه‌های بسیج، اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان و حرم امامزادگان ناصر و یاسر(علیهماالسلام) مراجعه کنند.

سرپرست اداره اوقاف و امور خیریه طرقبه شاندیز اعلام کرد: نفرات برتر این رشته‌ها به مرحله استانی اعزام خواهند شد.

کد مطلب 2191112

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها