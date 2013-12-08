حجتالاسلام مجید احمدزاده قناد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: این مسابقات با حضور شرکتکنندگان علاقهمند به این رشته در دو مقطع شکوفهها(زیر 16 سال) و بزرگسالان(بالای 16 سال) برگزار میشود.
وی اظهار داشت: تمام علاقهمندان میتوانند برای شرکت در این مسابقات حداکثر تا تاریخ 20 آذرماه 92 به پایگاههای بسیج، اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان و حرم امامزادگان ناصر و یاسر(علیهماالسلام) مراجعه کنند.
سرپرست اداره اوقاف و امور خیریه طرقبه شاندیز اعلام کرد: نفرات برتر این رشتهها به مرحله استانی اعزام خواهند شد.
طرقبه شاندیز- خبرگزاری مهر: سرپرست اداره اوقاف و امور خیریه طرقبه شاندیز گفت: مسابقات سراسری اذان، ابتهال، تواشیح و مدیحهسرایی در سطح این شهرستان برگزار میشود.
حجتالاسلام مجید احمدزاده قناد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: این مسابقات با حضور شرکتکنندگان علاقهمند به این رشته در دو مقطع شکوفهها(زیر 16 سال) و بزرگسالان(بالای 16 سال) برگزار میشود.
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