به گزارش خبرگزاری مهر، سیاوش رضوانی مدیر کل بنادر و دریانوردی چابهار در این بازدید گفت: بندر چابهار برای ترانزیت محور شرق و کشورهای همجوار طراحی شده به گونه‌ای که در آینده‌ای نه چندان دور شاهد سالیانه 16 میلیون تن صادرات پتروشیمی خواهیم بود.



«سامبیت» مدیر کل وزارت کشتیرانی کشور هند نیز گفت :در بازدیدی که از طرح توسعه داشتیم متوجه ظرفیت بسیار خوب این بندر شده ایم، امیدواریم در نشستی که با مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی داریم تفاهم نامه برای بندر چابهار اجرایی شود همچنین منتظر موافقت مدیر عامل سازمان بنادر برای استقرار 2 نفر پرسنل از کشور هند جهت اجرای کارهای اولیه هستیم.



وی ابراز امیدواری کرد نشست با مدیر عامل سازمان بنادر نتیجه بخش باشد، چراکه به آینده بندر چابهار خوشبین هستیم. گفتنی است؛ بندر جی ان پی تی هند رتبه بیست و یکمین بندر جهان از لحاظ تخلیه و بارگیری کانتینری و بندر کاندالا نیز بزرگترین بندر هند با ظرفیت سالانه تخلیه و بارگیری سالانه 100 میلیون تن است.