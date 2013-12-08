ثبت نام آزمون EPT دانشگاه آزاد آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرایند ثبت نام در آزمون EPT دانشگاه آزاد که از امروز در سامانه Ept.iauset.com آغاز شده تا سه شنبه 26 آذر ادامه دارد.

به گفته ناصر اقبالی - رئیس مرکز آزمون دانشگاه آزاد، آزمون EPT آزمون استاندارد زبان انگليسي است كه براي شركت در آن هيچ گونه محدوديتي به لحاظ سني وجود ندارد.

ضمن اينكه هر فرد براي سنجش ميزان معلومات خود مي تواند در اين آزمون شركت كند.

اقبالي در مورد زمان دريافت برگه ثبت نام، گفت: ثبت نام شوندگان در روز چهارشنبه 4 دی ماه به سامانه Ept.iauset.com مراجعه کرده و نسبت به دريافت پرينت برگه ورود به جلسه خود اقدام كنند.

اين آزمون در روز جمعه 6 دی ماه در واحد علوم و تحقيقات تهران برگزار خواهد شد كه ثبت نام شدگان بايد يك ساعت قبل از آزمون يعني ساعت 7:00 صبح در محل موردنظر حضور به هم رسانند.

منابع براي مطالعه اين آزمون بر روي سايت Ept.iauset.com موجود است كه ثبت نام شدگان مي توانند از آنها استفاده كنند.