استقرار کمیته جستجوی مفقودین در جزایر مجنون عراق

سردار سرتیپ پاسدار سید محمد باقرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر از سرعت بخشی به کار تفحص و جستجوی شهدا به عنوان دلیل اصلی این استقرار نام برد.



وی افزود: در حال حاضر نسبت تفحص شهدای ایرانی با اجساد عراقی یک به ده است به این ترتیب که در ازای تفحص هر شهید ایرانی، 10 جسد عراقی را تحویل مقامات این کشور می دهیم.



فرمانده کمیته جست و جوی مفقودین نیروهای مسلح اظهار کرد: کمیته جستجوی مفقودین جمهوری اسلامی با استقرارش در عراق تاکنون 131 جسد عراقی را در خاک این کشور یافته و تحویل این کشور داده است.



باقرزاده در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به 38 شهید تازه تفحص شده تصریح کرد: این شهدا در عملیاتهای فاو، جزیره مجنون و نهر کتیبان عراق به درج رفیع شهادت نائل شده اند.



وی یادآور شد: پیکر این شهدا پس از انتقال به تهران و تعیین هویت شان در شهرهای مربوطه تشییع خواهند شد.



سردار سرتیپ پاسدار باقرزاده از رزمندگان و فرماندهان دوران دفاع مقدس خواست در صورتی که اطلاعاتی از همرزمان شهید خود دارند به این کمیته ارائه کنند تا کار تفحص با سرعت بیشتری دنبال شود.



