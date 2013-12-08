به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد قزلباش صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران از بروز تصادف در جاده زهکلوت به شهر اسلام آباد خبر داد و گفت: در این تصادف که شب گذشته روی داد دو نفر کشته و یک نفر نیز مصدوم شد که به مرکز درمانی منتقل شد.

قزلباش افزود: دلیل اصلی بروز این تصادف بی احتیاطی راننده خودروی سواری و سبقت غیر مجاز بوده است که از کامیونی که از روبرو در حرکت بوده است برخورد کرده است.

وی ادامه داد: این محور از جاده های کم عرض استان است و انجام مقررات رانندگی و احتیاط رانندگان بسیار ضروری است.

سرهنگ قزلباش گفت: دلیل اصلی بروز این تصادف خطای انسانی بوده است این درحالی است که در تصادفهای رانندگی سه عامل در بروز سانحه تاثیر گذار است که شامل نقص فنی خودرو و جاده و خطای راننده است.

وی گفت: در اکثر تصادفات رانندگی با جان باختن سرنشینان سرپرست خانواده فوت می کند و تصادف تبعات مختلفی را نیز به خانواده متوفی تحمیل می‌کند.