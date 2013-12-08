پیرترین نویسنده جهان در 105 سالگی درگذشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از میرور، این نویسنده که خالق کتاب ‌های رمانتیک بود و اوایل امسال اعلام شده بود کتاب جدیدش را به پایان برده، به دلیل بیماری در بیمارستانی در لندن درگذشت.

کتاب جدید این بانوی سالخورده با عنوان «فرار» که صد و بیست و پنجمین کتاب اوست، قرار است اوایل سال جدید میلادی به بازار بیاید.

خانم پولاک که مدتی بود دیگر قادر به تایپ کردن آثارش نبود و آنها را به دختر 70 ساله‌اش دیکته می‌کرد، تاکنون 123 رمان عاشقانه و احساسی را به دست چاپ سپرده است. کتاب صد و بیست و چهارم و صد و بیست و پنجم او باهم به بازار می‌آیند.

این نویسنده بریتانیایی وقتی 14 سال داشت اولین رمانش را نوشت و در دوره‌ای که فعال‌ترین دوره کاری‌اش خوانده می‌شد، ظرف پنج سال 40 عنوان کتاب منتشر کرد.

پولاک از سال‌های 1930 تمام وقت خود را صرف نویسندگی کرد و از نام‌های مستعار متعدد برای انتشار آثارش استفاده کرد. او موفق شد تا ظرف 9 دهه با نوشتن داستان‌های عاشقانه و احساساتی طرفداران زیادی به دست بیاورد. بیش از یک میلیون نسخه از کتاب‌های او که به فروش رسیده از سوی انتشارات «میلز اند بون» به بازار آمده‌اند که «نفرت سفید» و «باغ دون خوزه» از جمله آنهاست.

رزماری دختر وی دیروز با اعلام خبر درگذشت مادرش از وی به عنوان گنجینه‌ای ملی یاد کرد و گفت او زندگی فوق العاده‌ای داشت. وی افزوده است: او عاشق رمان‌های احساسی بود و آثار جین آستن و شارلوت برونته را دوست داشت و هرگز از علاقه به این آثار شرمنده نبود.

به گفته وی با درگذشت او باز هم طرفدارانش درباره او می‌نویسند و بیان می‌کنند که آثار وی چقدر برایشان جذاب بوده است.

وی می‌افزاید: آثار او کیفیت خاصی داشتند و پیش از این که تنها به عنوان کتاب‌هایی با پایان خوش شناخته شوند، پر از زندگی، انرژی و مثبت‌اندیشی بودند.

خانم پولاک یکی از بنیانگذاران انجمن رمان‌نویسان کتاب‌های رمانتیک بود و از سوی این انجمن عنوان نایب رییس این انجمن را تا زمان مرگش به وی اهدا کرده بودند.

آیدا پولاک سال 1908 در جنوب شرقی لندن به دنیا آمد و کارش را با نوشتن داستان‌های کوتاهی آغاز کرد که آنها را برای مادرش می‌خواند.

اولین رمان او با عنوان «چراغ بادی‌های رنگی» در دهه 30 قرن بیستم با نام مستعار جوآن آلن منتشر شد.

او نویسنده‌ای پرکار بود و از 10 اسم مستعار برای انتشار آثارش استفاده می‌کرد.