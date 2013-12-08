خلأ تئوریک انقلابات منطقه نیازمند الگوگیری از نظام مردمسالاری دینی ایران

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری سومین همایش ملی نظریه مردمسالاری دینی با حضور حجت الاسلام دکتر داود رنجبران معاون مطالعات راهبردی نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه ها و رئیس همایش و دکتر سید محمدرضا مرندی دبیر علمی همایش پیش از ظهر امروز یکشنبه 17 آذرماه در خبرگزاری فارس برگزار شد.

رنجبران در ابتدا گفت: سومین همایش ملی نظریه مردم سالاری دینی را پس از دو همایشی که با این نام در سال 82 و 86 برگزار کردیم 26 آذرماه از ساعت 8 تا 17در تالار عدالت دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی برگزار می کنیم.

وی از ضرورت پرداختن به این همایش سخن گفت و بیان کرد: از ضرورت های این همایش این است که در سالهای گذشته مقام معظم رهبری بر این مسئله تأکید داشتند. این تأکیدات ایجاب کرد که پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی در این خصوص همایش هایی برگزار کند و فراخوان هایی در خصوص محورها و موضوعات یاد شده بدهد.

رئیس پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی تصریح کرد: وقتی در یک کشوری انقلابی رخ می دهد اولین نکته وجود نارضایتی عمومی مردم از رژیم سابق است که در انقلاب ما این نارضایتی در سطح گسترده وجود داشت و همه اقشار مختلف مردم ناراضی بودند و به رژیم نه گفتند. دومین نکته این است که نه گفتن باید در کنارش روحیه انقلابی و استکبار ستیزی وجود داشته باشد. در این مرحله تعداد زیادی ریزش می کنند زیرا بحث سازشکاری و مذاکرات مورد نظر قرار می گیرد. سند 8 سال دفاع مقدس ما و شهیدان آن و شهیدان هسته ای گواه استکبار ستیزی ملت ماست.

معاون مطالعات راهبردی نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه ها ادامه داد: علاوه بر این دو نکته یک انقلاب نیاز به مباحث تئوریک دارد. کشورهای منطقه هم پس از بیداری اسلامی ضعف تئوریک و خلأ فکری در برقراری حکومت جدید می بینند که این مسئله لزوم الگوگیری از نظام مردمسالاری دینی حکومت جمهوری اسلامی ایران را دو چندان می کند. رکن سوم انقلابها فکر جایگزین نظام قبلی است. مردم ما وقتی به رژیم پهلوی نه گفتند وبا شعار مرگ بر آمریکا استکبار ستیزی کردند و با همان شعار نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی آرمانشان جمهوری اسلامی بود و ما به دنباله روی از خواست مردم این همایش ها را برگزار می کنیم. که این تئوری نیاز به فقه حکومتی و تئوری بومی مردم سالاری دینی دارد.

رنجبران افزود: کشورهای منطقه از ما خواسته اند که برای استفاده و بهره برداری برای نظام سازی انقلابشان از مدل حکومتی ما الگو بگیرند. و حکومت جمهوری اسلامی ایران مدل مردمسالاری دینی را در کنار مدلهای لیبرال دموکراسی و لیبرال سوسیال در جهان مطرح کرد.

وی عنوان کرد: چهارمین رکن که برای یک انقلاب باید اتفاق بیفتد این است که رهبری آگاه و فکور داشته باشد که انقلاب ما این 4 رکن را داشت.

رئیس سومین همایش ملی نظریه مردمسالاری دینی تصریح کرد: تا کنون 16 پیش همایش را برای این همایش در سطح دانشگاه ها برگزار کرده ایم که استقبال خوبی از آن به عمل آمد. از میهمانان خارجی از جمله هند و کشورهای اروپایی و عربی برای این همایش دعوت کرده ایم. 15 مقاله در این همایش به صورت پنل خصوصی ارائه می شود و بقیه مقالات به صورت پوستر تهیه می شوند. چکیده مجموعه مقالات چاپ و به زبان عربی ترجمه خواهد شد. علاوه بر دانشگاه شهید بهشتی که میزبان برگزاری این همایش است و پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی، نماینده کرسی حقوق بشر و صلح و دمکراسی یونسکو در دانشگاه شهید بهشتی دانشگاه امام صادق(ع)، موسسه صدرا، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و وزارت علوم و صدا و سیما در برگزاری این همایش مشارکت دارند.

دکتر مرندی هم در ادامه به محورهای این همایش اشاره کرد و گفت: مبانی نظری مردمسالاری دینی، نظام سازی و مردم سالاری دینی =، مردم سالاری دینی در رویکرد عملی و کار بردی و مردم سالاری دینی در رویکرد مقایسه ای چهار محور اصلی این همایش هستند.

وی گفت: تاکنون بیش از 340 چکیده مقاله ارسال شده است در این میان 220 اصل مقاله دریافت کرده ایم که 41 مقاله توانسته اند درجه علمی پژوهشی و 72 مقاله درجه علمی ترویجی از کمیته علمی پژوهش اخذ کنند.