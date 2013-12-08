به گزارش خبرنگار مهر، 53 نماینده مجلس شورای اسلامی به وزیر امور خارجه درباره اظهارات اخیرش در دانشگاه تهران تذکر دادند.

در این تذکر آمده است: آقای ظریف در دانشگاه تهران عنوان داشتند، آیا آمریکا که می‌تواند با یک بمب تمام سیستم دفاعی ما را از کار بیاندازد از سیستم دفاعی ما می‌ترسد؟

این جمله آقای ظریف مورد سوء استفاده رسانه‌های بیگانه قرار گرفته و آن را نشانه توان واقعی دفاعی ایران دانسته‌اند در حالیکه سیستم دفاعی ملت ایران علاوه بر حضور آگاهانه در صحنه‌های مختلف از جمله انتخابات‌ها و صحنه‌های مانند 9 دی و 22 بهمن پیشرفت‌های چشمگیر نظامی و صنعتی است که پس از 35 سال تلاش به دست آمده است.

متاسفانه آقای ظریف که در سابقه زندگی خود حتی یک ساعت حضور در دفاع مقدس ندارد، نه شهیدی در کنار خود دیده، نه خون نه مجروحی نه تیر و نه ترکش دیده باید از این تجهیزات نظامی دشمن بترسد و آن را بزرگ پندارد در حالیکه مهمترین سیستم دفاعی ما در کنار پیشرفت‌های نظامی روحیه شهادت طلبی است که به تعبیر رهبر معظم انقلاب مانند سنگ کوچکی ماشین جنگی دشمنان ما را از کار می‌اندازد.

این سیستم دفاعی با بمب‌های آمریکایی قدرتمند‌تر می‌شود و از کار نمی‌افتد همانطور که امام راحل فرمود بکشید ما را ملت ما بیدارتر می‌شود؛ متاسفانه این سخنان آقای ظریف بجای بازدارندگی دشمنان این کشور را برای تحرکات نظامی علیه ملت ما تحریک می‌کند.

این تذکر به امضای حمید رسایی، علی‌اصغر زارعی نماینده تهران، بهرام بیرانوند نماینده بروجرد، احمد آریایی‌نژاد نماینده ملایر، عبدالکریم جمیری نماینده بوشهر، نادر قاضی‌پور نماینده ارومیه، عزیز اکبریان نماینده کرج، سیدمرتضی حسینی نماینده قزوین، حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده شاهینشهر، مرتضی آقاتهرانی نماینده تهران، فاطمه آلیا نماینده تهران، مراد هاشم‌زهی نماینده نهبندان، عطاءالله سلطانی نماینده رزن، مهرداد بذرپاش نماینده تهران، جبار کوچکی‌نژاد نماینده رشت، زهره طبیب‌زاده نماینده تهران، احمد سالک نماینده تهران، جواد کریمی قدوسی نماینده مشهد، ابراهیم کارخانه‌ای نماینده همدان، سید مهدی هاشمی نماینده تهران، مهدی کوچک‌زاده نماینده تهران، کمال علی‌پور نماینده قائمشهر، عزت‌الله یوسفیان ملا نماینده آمل، حسین آذین نماینده اردبیل، حسین فتاحی نماینده شهربابک، منصور حقیقت‌پور نماینده اردبیل، محمد سلیمانی نماینده تهران، اسماعیل کوثری نماینده تهران، احمد بخشایش نماینده اردستان، محمدرضا آشتیانی نماینده قم، احمد امیرآبادی نماینده قم، سیدعلی طاهری نماینده گرگان، سیدمهدی موسوی‌نژاد نماینده دشتستان، نصرالله پژمان‌فر نماینده مشهد، سیدحسین نقوی حسینی نماینده ورامین، غلامعلی جعفرزاده نماینده رشت، حسین طلا نماینده تهران، علیرضا سلیمی نماینده محلات، رضا صابری نماینده رامیان، علی ‌علی‌لو نماینده شبستر، سیدمسعود میرکاظمی نماینده تهران، حبیب آغاجری نماینده ماهشهر، عبدالعلی فیاضی نماینده نور، روح‌الله حسینیان نماینده تهران، سیدسعید زمانیان نماینده شهرکرد، مهدی عیسی‌زاده نماینده میاندوآب، حسینعلی شهریاری نماینده زاهدان، محمدابراهیم محبی نماینده سنقر، سیدباقر حسینی نماینده بابل، قاسم جعفری نماینده بجنورد، سیدحسین دهدشتی نماینده آبادان، حسین مظفر نماینده تهران، علی کاییدی نماینده پلدختر، الله‌یار ملکشاهی نماینده کوهدشت رسیده است.