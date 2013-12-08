انجام یازدهمین پیوند ریه بدون تزریق خون/ امیدی برای جراحیهای آینده 

به گزارش خبرگزاری مهر، "تامزاک" خانم 69 ساله ای است که از یک بیماری کشنده ریوی رنج می برده و تنها راه نجاتش پیوند ریه بوده است.

عمل پیوند ریه یک جراحی پیچیده است که در حالت معمول، بیمار نیاز به دریافت خون دارد اما دکتر شنین در بیمارستان Methodist در ایالت هاستون امریکا توانسته با رویکردی مبتکرانه این مشکل را برطرف کند. روندی که می تواند تبدیل به یک رویه استاندارد برای تمام جراحیها شود.

این عمل پیوند، یازدهمین مورد از پیوند ریه بدون تزریق خون در طول سه سال اخیر است که با رویکرد جلوگیری از عوارض ناشی از انتقال خون انجام شده است.

رویکردی که دکتر شنین معتقد به آن است یعنی "طب بدون مصرف خون" که بعدا به نام "مدیریت خون بیمار" متداول شد، ریشه در چند دهه قبل دارد.

اولین عمل پیوند ریه بدون مصرف خون در سال 1996 در بیمارستان جان هاپکینز انجام شد اما به دلیل پیچیدگی بیش از حد این جراحی، دکتر شنین و تیمش جزء معدود افرادی بودند که مایل به انجام این عمل بعد از 17 سال شدند.

در سال 2009، دکتر شنین بعد از تحلیل اطلاعات بیمارستان به این باور رسید که با انتخاب دقیق بیمار قادر خواهد بود که عمل پیوند ریه بدون انتقال خون را انجام دهد.

هیچ کدام از 10 بیمار قبل از خانم تامزاک از جمله دو بیماری که تحت عمل پیوند ریه دو طرفه قرار گرفته بودند با مشکل از دست رفتن خون هنگام جراحی و کم خونی پس از عمل مواجه نشدند.

آخرین اطلاعات حاکی از آن است که در آمریکا از هر 400 واحد تزریق خون، یک مورد واکنش مزمن مانند واکنشهای آلرژیک، افزایش حجم خون و سپسیس گزارش می شود. از جنبه اقتصادی نیز فرآوری و انتقال یک واحد خون در آمریکا حدود 1200 دلار هزینه دارد.

به گفته مسئولان بیمارستان Methodist ، پیوند ریه بدون مصرف خون ضمن جلوگیری از بروز واکنشهای مزمن ناشی از تزریق خون، به میزان 30 درصد صرفه جویی اقتصادی نیز در پی داشته است.