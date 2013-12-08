آزادسازی 30 درصد سهام عدالت تا پایان سال

به گزارش خبرنگار مهر، میر علی اشرف عبدالله پوری حسینی امروز در نشستی خبری در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در مورد پرونده سهام عدالت در دولت یازدهم گفت: سهام عدالت از جمله دغدغه‌های سازمان خصوصی سازی و از بزرگترین و اصیل ترین دغدغه های هیات وزیران و رئیس جمهور است.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: هفت سال پیش اولین مصوبه واگذاری و اختصاص سهام شرکت هایی در سبد سهام عدالت گذشته است اما متاسفانه هنوز هم ابهامات زیادی بر سر راه اجرای سهام عدالت وجود دارد.

وی تصریح کرد: بخشی از سهام شرکت های گروه دو به سهام عدالت تخصیص یافته که از این بخش، برخی از آنها قیمت گذاری و قطعی شده و برخی هنوز تخصیص نیافتند و وارد بورس نشده‌اند، بنابراین قیمت قطعی آن نیز مشخص نیست و برای این که قیمت قطعی این شرکت ها مشخص شود، باید حتما وارد بورس شوند.

رئیس کل سازمان خصوصی سازی با اشاره به اینکه در حال حاضر مشکلی به نام شرکت های سرمایه پذیر در بحث سهام عدالت داریم که 15 شرکت از آنها قیمت ندارند و وارد سبد نشده اند، افزود: همچنین مشمولین سهام عدالت نیز قطعی نشده اند، این در حالی است که ستاد شناسایی مشمولین سهام عدالت کارگران فصلی و ساختمانی که جزئی از 6 دهک جمعیتی سهام عدالت معرفی شده اند را شناسایی می کنند.

پوری حسینی ادامه داد: در ابتدا هدف سهام عدالت 6 دهک درآمدی بود؛ منتها به دلیل اینکه این 6 دهک به خوبی قابل شناساسی نبودند، به 6 دهک جمعیتی و نه درآمدی بسنده شد و در نهایت با مصوبات دولت دهم به جای 6 دهک درآمدی، 7 دهک جمعیتی شناسایی شد، اما متاسفانه در داخل هفت دهک جمعیتی تفاوت درآمدی زیادی به چشم می خورد، زیرا در این گروه مددجویان کمیته امداد و کارکنان دولت هر دو قرار دارند که اختلاف درآمدی زیادی بین اینها وجود دارد، بنابراین باید این سوال را پرسید که آیا صلاح است همه این افراد به صورت یکسان از سهام عدالت برخوردار باشند و اینها مواردی است که باید به آنها پاسخ داده شود.

وی گفت: در حال حاضر 41 میلیون نفر مشمول سهام عدالت هستند، اما با ورود کارگران ساختمانی تعداد آنها به 50 میلیون نفر خواهد رسید، اما این افراد نمی توانند این شرکت ها را مدیریت کنند، بنابراین سازمان خصوصی سازی به نیابت از طرف مشمولان سهام عدالت از ارزش سهام آنها حفاظت و مراقبت می کند و برای این منظور شرکت های واسطی در نظر گرفته شده اند.

رئیس کل سازمان خصوصی سازی با تاکید بر اینکه باید قبل از آزادسازی سهام عدالت ایرادات و ابهامات کلان و کلیدی در مورد شرکت های سرمایه گذاری سهام عدالت و... برطرف و به آنها پاسخ داده شود، گفت: با این امر شاید شاهد آزادسازی آن مقدار از سهام عدالت که اقساط آنها وصول شده و یا قابل تخصیص هستند، باشیم.

پوری حسینی با اشاره به اینکه 44 هزار میلیارد تومان سهام به بخش سهام عدالت تخصیص داده شده است، افزود: پول این رقم از طرف مشمولین به دولت داده نشده است، بنابراین از محل سود سهام عدالت باید به دولت بازگردد که با احتساب آنچه تا پایان سال انجام خواهد شد، امید است این رقم جذب شود تا 30 درصد ثمن معامله برای دولت وصول شده و قابل آزادسازی باشد، اما این رقم یکسان نیست، زیرا برخی از این شرکت ها تخفیف دارند و برخی به لحاظ حکم برنامه پنجم توسعه ندارند.

رئیس کل سازمان خصوصی سازی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود در مورد واگذاری سهام دو باشگاه استقلال و پرسپولیس عنوان کرد: بر اساس حکم قانون، این دو باشگاه باید واگذار شوند، اما به جهت اینکه سهام آنها وارد بورس نشده و این کار پروسه ای زمان بر است، آماده سازی سهام و قیمت گذاری آنها صورت نگرفته است. این باشگاه ها باید صورت های مالی و دارایی های خود را افشا کنند تا قابل قیمت‌گذاری باشند، اما اگر وارد بورس شوند قیمت سهام آنها مشخص خواهد شد و در مجموع قیمت گذاری سهام آنها مشکلاتی دارد.