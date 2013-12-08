ششمین دوره انتخاباتی هیئت مدیره انجمن شعر و ادب رشت برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، رضا ثتی ظهر یکشنبه در مصاحبه با خبرنگاران از همه شاعران و اصحاب شعر و ادب دعوت کرد تا در صورت تمایل به کاندیداتوری در صورت داشتن شرایط لازم تا سی ام آذر ماه به دفتر انجمن شعر در مجتمع فرهنگی هنری خاتم الانبیا (ص) رشت مراجعه کنند.

وی اظهارداشت: داشتن تابعیت جمهوری اسلامی، قبول و تعهد مقررات اساسنامه، آئین نامه ها و مقررات مصوب، روشن بودن وضعیت نظام وظیفه، داشتن حداقل شش ماه سابقه عضویت در مجمع عمومی، داشتن حداقل 25 سال سن (در صورت داشتن سن کمتر باید مدارک مستند ادبی ارائه شود ) از شرایط لازم شرکت در این انتخابات است.

رئیس فرهنگ و ارشاد اسلامی رشت در ادامه به اهمیت ترویج فرهنگ قرآن در جامعه اشاره کرد و گفت: این مهم از طریق مساجد، کانون ‌های قرآنی، پایگاه‌ های مقاومت بسیج، کانون ‌های فرهنگی هنری مساجد و در همه حلقه ‌های معرفتی که در شهرستان وجود دارد می‌ تواند یکی از راه ‌های رسیدن به هدف مزبور باشد.

وی اظهارداشت: در شرایط كنونی حمایت و پشتیبانی از كارهای فرهنگی بویژه ترویج فرهنگ قرآنی امری ضروری است.

ثقتی اذعان داشت: دشمن تمام هم و غم خود را برای كمرنگ كردن مسائل اعتقادی و ارزشی بویژه در بین جوانان به كار گرفته است.

وی همچنین با اشاره به جنگ نرم و هجمه های استكبار برای به حاشیه بردن مسائل اعتقادی و ارزشی یادآورشد: ترویج فرهنگ قرآنی بسیج همگانی را می طلبد.