سرپرست دانشگاه علوم پزشکی ايران تغییر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، با حکم دکتر سد حسن هاشمی وزیر بهداشت، دکتر سيد جواد حاجي مير اسماعيل به عنوان سرپرست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ايران منصوب شد که متن حکم وی به شرح زیر است:

"جناب آقای دکتر سيد جواد حاجي مير اسماعيل

عضو محترم هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايران

با سلام و احترام؛

نظر به تعهد، تخصص و تجارب ارزنده جنابعالی به موجب این ابلاغ به عنوان سرپرست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ايران منصوب می شوید.

از جنابعالی انتظار دارم با استفاده از توان تخصصی و کارشناسی اعضای هیأت علمی و کارکنان محترم دانشگاه و استفاده از ظرفیت منابع بالقوه سایر بخشهای حوزه ماموریت خود اقدامات زیر را انجام دهید:

تامین، حفظ و ارتقاء سطح سلامت مردم بویژه محرومین و نیازمندان.

ارتقاء برنامه های جاری حوزه های بهداشتی درمانی، آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و دانشجویی.

صیانت از منابع انسانی، فیزیکی و مالی.

عملیاتی نمودن برنامه پنجم توسعه و برنامه سلامت دولت يازدهم.

توسعه عدالت در سلامت در حوزه ماموریت خود.

توجه به امر اعتدال، توانمندي وشایسته سالاری در انتصابات و تکریم اعضای هیات علمی و کارکنان حوزه‌ سلامت.

امید است با اتکال به خداوند متعال در انجام شایسته وظايف با رعایت قانونمداری، اعتدال گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید موفق و سرافراز باشید.

دکتر سید حسن هاشمی وزیربهداشت درمان و آموزش پزشکی"

به گزارش مهر، ادغام دو دانشگاه تهران و ایران در زمان وحید دستجردی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انجام شد، سپس مدتی بعد از این اقدام وزارتخانه با روی کار آمدن طریقت منفرد وزارت بهداشت و درمان اقدام به اجرای طرح انتزاع این دو دانشگاه کرد و درحال حاضر این دو دانشگاه به صورت جداگانه فعالیت می کنند.