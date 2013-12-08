ربوده شدن 11 جوان عراقی در استان صلاح الدین/ یک افسر اطلاعاتی در مرکز تکریت ترور شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری یونایتدپرس، یک گروه مسلح ناشناس امروز 11 جوان عراقی را در مسیر تکریت به توزخورماتو در استان صلاح الدین ربود.

بنابراین گزارش، اعضای یک گروه مسلح ناشناس با ایجاد یک ایست بازرسی اقدام به گروگانگیری از یکی از خودروهای عبوری کرده اند و 11 جوان عراقی را به نقطه نامعلومی منتقل کرده اند.

دیگر تحولات امنیتی عراق به شرح زیر است:

- یک افسر اطلاعاتی ارتش عراق در حمله شب گذشته افراد مسلح در مرکز تکریت کشته شد.

- یک منبع امنیتی از لغو منع آمد و شد در دو شهر فلوجه و الرمادی در استان الانبار به علت رفع مشکلات امنیتی خبر داد.

- انفجار یک خودرو بمبگذاری شده در جنوب غربی بغداد یک کشته و 9 زخمی بر جا گذاشت.

- نیروهای پلیس عراق 8 تروریست را در استان واسط بازداشت کردند. به همراه این تروریستها مقادیری سلاحهای سبک و سنگین کشف شده است.