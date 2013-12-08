برپايي نمایشگاه نقاشی در مجتمع شهید آوینی همدان

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه آثار نقاشی مهناز فتحی تا 21 آذرماه سالجاری در سالن نمایشگاه هنرهای تجسمی استاد محمود زنگنه مجتمع فرهنگی سینمایی شهید آوینی برپا شده است.

در این نمایشگاه که اولین تجربه برگزاری نمایشگاه انفرادی این هنرمند جوان همدانی است بیش از 20 اثر نقاشی وي در قالب کارهايي مدرن و انتزاعی برای بازدید علاقمندان در این ایام صبح ها از ساعت 10 تا 12 و عصرها نیز از ساعت 15 تا 19 دایر شده است.

مهناز فتحی که فارغ التحصیل حسابداری بوده و بیش از چهار سال است که در زمینه نقاشی فعالیت دارد در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به هدف از برپايی اولین نمایشگاه انفردی خویش اظهار داشت: به نظرم در مرحله اول بهتر است که همدان و علاقمندان به هنر در این شهر هنرمندان بومی خود را بشناسند بنابراین هدف بنده معرفی بیشتر آثار خود برای عموم و در معرض نمایش گذاشتن تعداد زیادی از کارهايی بود که در این سالها با استفاده از تکنیک رنگ روغن و برخی نیز با ترکیب مواد ایحاد شده است.

این هنرمند 24 ساله که سابقه فعالیت در سایر رشته های هنری از قبیل فیلم سازی و تئاتر را دارد، افزود: تاکنون در دو نمایشگاه گروهی و همچنین پنج کارگاه با موضوعات و مناسبت های مختلف حضور داشته ام که جا دارد از حمایت های مسئولان مربوطه بخصوص اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و بسیج هنرمندان که به هنر و هنرمندان شهر بها داده و برای آنها زحمت فراوان می کشند، تشکر ویژه داشته باشم.

نفر دوم جشنواره کشوری هنرهای تجسمی دانشگاه آزاد اسلامي همدان همچنين گفت: خوشبختانه با اطلاعاتی که در مورد وضعیت هنر و بخصوص نقاشی همدان دارم و اساتید برجسته ای که در این حوزه فعالیت دارند، آینده بسیار خوبی را برای هنرمندان همدان پیش بینی می کنم.