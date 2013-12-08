ثبت نام عمره مفرده با اولویت های 301 تا 400/ ثبت نام به منظور تکمیل ظرفیت کاروانها انجام می شود

سید مرتضی حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کاروان های اعزامی به عمره مفرده تا تاریخ 30 دی ماه جاری که دارای ظرفیت های خالی هستند می توانند از اولویت های 301 تا 400 که در دوره ثبت نام عمومی سال 90 نام نویسی کرده اند، ثبت نام کنند.

وی ادامه داد: افراد ثبت نام شده در نام نویسی عمومی سال 90 می توانند با ارائه اسناد سپرده گذاری با اولویت فوق و همچنین گذرنامه معتبر بین المللی و رعایت شرایط درج شده در اطلاعیه های حج و زیارت نسبت به ثبت نام در کاروان هاو اعزام به سرزمین وحی اقدام کنند.

مدیر حج زیارت استان البرز با تاکید بر اینکه ایت ثبت نام ها فقط به منظور تکمیل ظرفیت کاروان ها انجام خواهد شد، اعلام کرد: ثبت نام برای اعزام به عمره مفرده در گروه های اعزامی تا پایان دی ماه جاری پس از تکمیل ظرفیت کاروان ها متوقف خواهد شد.

اعزام زوج های جوان به عمره بدون نوبت

حسینی همچنین از ثبت نام زوج های جوان برای اعزام به عمره مفرده خبر داد و گفت: از زوج های جوانی که قصد تشرف ه عمره مفرده را داشته و تاریخ وقوع عقد رسمی آنها نیمه دوم سال گذشته یا نیمه اول سال جاری می باشد در سایت سازمان حج و زیارت ثبت نام به عمل می آید.

وی در پایان گفت: این زوج های می توانند اطلاعات تکمیلی را در سایت حجو زیارت استان البرز دریافت کنند.