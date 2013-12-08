تفکیک زباله از مبدا نیازمند فرهنگ سازی است

به گزارش خبرنگار مهر، احسان الله شکری ظهر یکشنبه در جلسه محیط زیست استان افزود: شهرداری ها به عنوان متولی طرح تفکیک از مبدا زباله با فرهنگسازی در میان شهروندان نقش تاثیرگذاری را ایفا کرده اند که از طریق تشویق مانند ارائه امکانات مانند کیسه زباله، سازمان های مردم نهاد و یا آموزش چهره به چهره انجام گرفته است.

وی همچنین اظهار داشت: شهرداری در ساعاتی مشخص زباله های بازیافتی جمع آوری شده مردم را از آنان تحویل می گیرد که با موفقیت همراه بوده اما بر اساس قانون باید تا پایان سال جاری طرح تفکیک از مبدا زباله در مرکز گیلان 100 درصد انجام شود.

رئیس اداره نظارت و پایش محیط زیست استان با بیان اینکه در سایر شهرهای استان نیز باید این طرح تا پایان سال 1393 به صورت کامل اجرا شود، گفت: گیلان در اجرای طرح تفکیک از مبدا زباله نسبت به قانون عقب است که برای جبران این عقب ماندگی تا پایان سال جاری اقداماتی انجام خواهد شد.

وی در ادامه با اشاره به نظارت های انجام گرفته از سوی محیط زیست استان اظهار داشت: با توجه به وجود مشکلات فراوان در معضل زباله بر اساس تبصره 20 ماده 55 قانون شهرداری ها تمام آلایندگی های داخل شهرها را شهرداری ها بر عهده دارند که با پشتوانه قانون می توانند به تخلفات زیست محیطی درون شهری رسیدگی کنند.

شکری بیان داشت: سازمان محیط زیست پس از کشف آلودگی های زیست محیطی با تهیه گزارش و اخذ حکم قضایی می تواند به تخلفات زیست محیطی بپردازد که نسبت به اقدامات شهرداری زمان بر است و این سازمان تنها می تواند تخلفات آلایندگی را کشف کند.

وی ادامه داد: شرکت آب منطقه ای، آب و فاضلاب شهری و روستایی متولی ساماندهی پساب ها هستند و وظیفه مدیریت فاضلاب های خانگی را بر عهده دارند که قسمتی از آن در شهرهای رشت، لاهیجان و لوشان با دستگاه های تصفیه پالایش و قسمت باقیمانده نیز وارد آب های سطحی و زیرزمینی می شود.