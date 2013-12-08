اقدامات سازمان اوقاف خداپسندانه، اسلامی و مردم پسند است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید محمد شاهچراغی صبح یکشنبه در دیدار با استاندار و مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان سمنان در محل دفتر امام جمعه سمنان ضمن تقدیر از برگزاری طرح قدمهای آسمانی تا امام مهربانی، اقدام سازمان اوقاف و امور خیریه در خصوص برنامه ریزی جهت میزبانی از زائران پیاده امام رضا (ع) در بقاع متبرکه را اقدامی خداپسندانه، اسلامی و مردم پسند دانست.

وی، بقاع متبرکه را پایگاه امنی برای زائران و مومنان عنوان کرد و اظهار داشت: در پایگاه های قدوم آسمانی تا امام مهربانی در کنار ارائه خدمات رفاهی از فرصت به وجود آمده برای آشنا کردن زائران با بقاع متبرکه استان نیز استفاده شود.

نماینده مردم استان سمنان در مجلس خبرگان رهبری با توجه به لزوم معرفی بهتر استان افزود: حضور زائران پیاده امام رضا(ع) فرصت مناسبی برای شناساندن ابعاد مختلف فرهنگی، علمی و اجتماعی منطقه است.

آیت الله شاهچراغی ضمن تاکید بر همکاری تمام دستگاه های اجرایی استان در اجرای این طرح تصریح کرد: ان شاءالله با برنامه ریزی دقیق، استان سمنان میزبان مناسبی برای زائران پیاده امام مهربانی باشد.

وی همچنین بر ضرورت تکریم زائران امام رضا(ع) تاکید و آمادگی خود را جهت حضور در مراسم استقبال از کاروان های پیاده اعلام کرد.

بسیج دستگاه های استان سمنان در اجرای طرح قدم های آسمانی تا امام مهربانی

استاندار سمنان نیز در این نشست خواستار بسیج کلیه دستگاه های اجرایی استان جهت اجرای طرح قدمهای آسمانی تا امام مهربانی شد و گفت: ثواب خدمت رسانی به زائران حضرت علی بن موسی الرضا(ع) برابر با زیارت بارگاه آن امام است و باید سعی شود تا با ارائه خدمات فرهنگی و رفاهی، میزبان مناسبی برای این زائران پیاده باشیم.

محمد وکیلی اجرای این طرح را فرصتی مناسب جهت معرفی استان دانش و تصریح کرد: ظرفیت های فرهنگی و معنوی استان باید معرفی شود.

آماده میزبانی قدوم آسمانی زائران پیاده امام هشتم هستیم

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان سمنان نیز در این نشست گفت: با اجرای طرح قدمهای آسمانی تا امام مهربانی در 20 پایگاه سطح استان آماده خدمت رسانی به زائران پیاده امام رضا (ع) هستیم.

حجت الاسلام عبدالله واحدی با اشاره به اهمیت موضوع خدمت رسانی به زائران علی بن موسی الرضا(ع) اظهار کرد: سازمان اوقاف و امور خیریه با پیشنهاد این طرح پیشقدم شده تا با مشارکت سایر دستگاه های مرتبط نسبت به ارائه خدمات فرهنگی و رفاهی به زائرین پیاده حرم رضوی اقدام کند.

وی برنامه ریزی جهت میزبانی مناسب از زائران پیاده امام رضا(ع) را امری مهم عنوان و تصریح کرد: در راستای ارائه خدمات بهتر به این زائرین تا کنون جلسات متعددی در سطح استان و شهرستان با اعضای هیات امنای20 پایگاه برگزار شده است.

تشکیل ستاد های شهرستانی با حضور دستگاه های اجرایی مرتبط از دیگر مطالبی بود که مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان سمنان به آن اشاره کرد.

واحدی افزود: در هر پایگاه ضمن اهدای بسته های فرهنگی به زائران سعی شده برنامه های فرهنگی متناسب پیش بینی شود.

وی در خاتمه به استقرار روحانی در پایگاه های طرح قدم های آسمانی تا امام مهربانی اشاره کرد و گفت: این اقدام به منظور ارائه خدمات فرهنگی، پاسخگویی به مسائل شرعی، بیان آداب زیارت و بیان برکات زیارت پیاده صورت گرفته است.

طرح قدمهای آسمانی تا امام مهربانی از برنامه های پیشنهادی سازمان اوقاف و امور خیریه جهت استقبال از زائرین پیاده علی بن موسی الرضا در بقاع متبرکه است.

اجرای این طرح در 20 امامزاده و مکان مذهبی در سطح استان سمنان برنامه ریزی شده است.