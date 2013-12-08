نظارت بر نحوه خدمات رسانی ناوگان حمل و نقل عمومی فردیس افزایش می یابد

مهدی مهرور در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به لزوم خدمات رسانی مناسب تاکسیرانی در فصل زمستان در شهرستان فردیس گفت: هم اکنون خدمات رسانی ناوگان حمل و نقل عمومی مناسب با نیازهای شهروندان در این فصل نیست و انتظار می رود سازمانهای اتوبوسرانی و تاکسیرانی شهرداری کرج خدمات مطلوبی را به شهروندان ارائه کنند.



وی با بیان اینکه در حال حاضر شهرداری فردیس از شهرداری کرج جدا نشده است، افزود: امیداریم با توجه و رسیدگی بیشتر شهرداری کرج به این منطقه، خدمات رسانی به شهروندان شریف فردیس با سرعت بیشتری انجام شده و مشکلات مردم این منطقه مورد توجه قرار گیرد.



مهرور در ادامه تاکید کرد: رانندگان اتوبوس ها و تاکسی ها در وضعیت های نامناسب جوی موظف هستند در ساعات اولیه صبح با تمام ظرفیت اقدام به جابه جایی مسافران کنند.

وی یادآور شد: گرچه شرایط جوی نامناسب سرعت سرویس دهی به شهروندان را کاهش می هد اما با استفاده از تمام ظرفیت تاکسیرانی و اتوبوسرانی می توان این مشکل را جبران کرد.



وی افزود: به این منظور واحدهای گشت و نظارت سازمانهای اتوبوسرانی و تاکسیرانی در شهر فردیس با دقت ویژه ای باید نحوه خدمات رسانی را رصد کنند.

