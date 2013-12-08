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۱۷ آذر ۱۳۹۲، ۱۴:۱۲

مهرور خبر داد:

نظارت بر نحوه خدمات رسانی ناوگان حمل و نقل عمومی فردیس افزایش می یابد

نظارت بر نحوه خدمات رسانی ناوگان حمل و نقل عمومی فردیس افزایش می یابد

فردیس - خبرگزاری مهر: سرپرست فرمانداری شهرستان کرج از افزایش نظارت ها بر ناوگان حمل و نقل عمومی این شهرستان خبر داد و خواستار رسیدگی بیشتر در ارائه خدمات به مردم فردیس شد.

مهدی مهرور در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به لزوم خدمات رسانی مناسب تاکسیرانی در فصل زمستان در شهرستان فردیس گفت: هم اکنون خدمات رسانی ناوگان حمل و نقل عمومی مناسب با نیازهای شهروندان در این فصل نیست و انتظار می رود سازمانهای اتوبوسرانی و تاکسیرانی شهرداری کرج خدمات مطلوبی را به شهروندان ارائه کنند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر شهرداری فردیس از شهرداری کرج جدا نشده است، افزود: امیداریم با توجه و رسیدگی بیشتر شهرداری کرج به این منطقه، خدمات رسانی به شهروندان شریف فردیس با سرعت بیشتری انجام شده و مشکلات مردم این منطقه مورد توجه قرار گیرد.

مهرور در ادامه تاکید کرد: رانندگان اتوبوس ها و تاکسی ها در وضعیت های نامناسب جوی موظف هستند در ساعات اولیه صبح با تمام ظرفیت اقدام به جابه جایی مسافران کنند.

وی یادآور شد: گرچه شرایط جوی نامناسب سرعت سرویس دهی به شهروندان را کاهش می هد اما با استفاده از تمام ظرفیت تاکسیرانی و اتوبوسرانی می توان این مشکل را جبران کرد.
 
وی افزود: به این منظور واحدهای گشت و نظارت سازمانهای اتوبوسرانی و تاکسیرانی در شهر فردیس با دقت ویژه ای باید نحوه خدمات رسانی را رصد کنند.
 

کد مطلب 2191165

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