53 واحد پروانه دار در شهرک صنعتی همدان تعطیل است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا بادامی ظهر یکشنبه در کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان همدان با بیان گزارشی در خصوص شهرک های صنعتی شهرستان همدان گفت:در استان همدان 28 شهرک و ناحیه صنعتی در 1762 هکتار وجود دارد که در شهرستان همدان شهرک صنعتی بوعلی، شهرک صنعتی قهاوند و شهرک صنعتی گنبد فعال هستند و دو شهرک صنعتی بوعلی 2 و فناوری نیز در دست احداث است.

محمدرضا بادامی بابیان اینکه در شهرک بوعلی جایی برای واگذاری نداریم، اعلام کرد: 93 درصد شهرک بوعلی واگذار شده و هفت درصد باقی مانده زمین کارگاهی است و در شهرک بوعلی جایی برای واگذاری واحد نداریم.

وی با بیان اینکه در حال حاضر 5 هکتار زمین در گنبد و 12 هکتار در قهاوند آماده واگذاری است، گفت: در شهرک بوعلی 270 قطعه وجود دارد که در حال حاضر از این تعداد 53 واحد دارای پروانه راکد است.

بادامی مهمترین عامل تعطیلی را عدم توجیه اقتصادی واحدهای تولیدی خواند و ادامه داد: واحد های تعطیل شده به جز مناطق صنایع غذایی در حال پیگیری برای تغییر کاربری هستند.

نماینده کمیته امداد امام خمینی(ره) همدان نیز با اظهار نارضایتی از همراهی نکردن بانک ملی گفت: حدود دو هفته است که لیست اسامی 104 نفر را برای وام اشتغال خانگی به بانک ملی ارسال کرده ایم ولی هنوز برای ما تعیین شعبه نکرده اند.

نماینده بانک ملی نیز در این خصوص با اعلام اینکه از دو هزار و 500 طرح وام مشاغل خانگی حدود يك هزار طرح را پرداخت کرده ایم، گفت: بانک ملی بالای 80 درصد به تعهدات خود عمل کرده است و مشکل دیرکرد وام این 104 نفر گردش نامه از دبیرخانه تا اداره بوده که امروز پیگیری خواهیم کرد.

در این جلسه که با محوریت اعلام آمار تعهدات اشتغال ادارات در امسال برگزار شده بود عدم هماهنگی آمار دبیرخانه فرمانداری با گزارشاتی که در جلسه ارائه شد منجر به اعتراض دستگاه های اداری شد.

فرماندار همدان مسئول دبیرخانه فرمانداری همدان در این خصوص اظهار داشت: تمام آمار درست است و کارشناسی ها دقیق صورت گرفته و کارشناسان به صورت حضوری آمار را از بانک ها دریافت می کنند.

معاون عمرانی فرماندار همدان نیز ضمن اظهار نارضایتی از ادارات، گفت: مشکل اساسی این است که در فاصله بین دو جلسه راه حل ارائه نمی دهید و تازه در زمان جلسه همه به تلاطم می افتند که راه حلی پیدا کنند.

محمدعلی محمدی با بیان اینکه نورم اعداد دبیر خانه پایین است، گفت: این ایراد بزرگ برای دبیرخانه فرمانداری به حساب می آید و در هفته آینده جلسه رسمی با حضور همه ادارات و بانک ها باید صورت بگیرد تا بتوانیم در این خصوص تصمیم جدی بگیریم.