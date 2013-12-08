به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی.بی.سی، ادوارد مولینارو که از ساخت فیلم های جنایی به ساخت کمدی روی آورده بود، بیش از هر چیز برای فیلمی که در سال 1978 با عنوان "قفسی برای دیوانگان" ساخته بود مشهور شد. او با این فیلم نامزدی اسکار را برای بهترین کارگردانی به دست آورد و در سال 1996 این فیلم با عنوان "قفس پرنده" با بازی رابین ویلیامز و ناتان لین دوباره ساخته شد.

فرانسوآز اولاند رییس جمهور فرانسه با تحسین آثار مولینارو درگذشت وی را تسلیت گفت. او در پیامی که از سوی کاخ الیزه منتشر شد، گفت: این کارگردان که دستاوردی غنی و پربار در حرفه اش داشت، به عنوان فردی که استعدادی خاص برای کشاندن مردم به تماشای فیلم های باکیفیت داشت شناخته می شد و بزرگترین بازیگران سینمای فرانسه را کارگردانی کرده بود.

"اسکار" در سال 1976 با بازی لویی دوفونس و "عمو بنجامین من" در سال 1969 از دیگر فیلم های مشهور او هستند.

مولینارو که در سال های اخیر بر تولیداتی برای تلویزیون فرانسه متمرکز شده بود، در بیمارستان و به دلیل مشکلات تنفسی درگذشت.